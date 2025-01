LG mang sáng tạo công nghệ tích hợp AI thấu cảm đến CES 2025

Tại triển lãm điện tử tiêu dùng (CES 2025) diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), LG tiếp tục trình làng những giải pháp công nghệ mới nhất được hỗ bởi trí tuệ nhân tạo thấu cảm.

Với chủ đề "Cuộc sống tốt đẹp 24/7 với trí tuệ nhân tạo thấu cảm", LG đã trình diễn cách AI len lỏi vào không gian sống hiện đại để mang đến cuộc sống tiện nghi, thông minh và dễ dàng hơn cho người dùng.

Từ CES 2024, LG đã tái định nghĩa "Trí tuệ nhân tạo" thành "Trí tuệ nhân tạo thấu cảm" (Affectionate Intelligence). Triển lãm năm nay, nhà sản xuất công nghệ hàng đầu thế giới mang đến 8 khu vực triển lãm, chứng minh những lợi ích thiết thực mà AI có thể mang đến cho người dùng từ sáng, trưa, chiều tối đến đêm muộn.

Khởi đầu ngày mới cùng LG AI

Tại khu vực Rise & Shine (Tỉnh giấc & Tỏa sáng), LG đã tạo ra nên một không gian sống thông minh với AI, có thể thấu hiểu và thay đổi phù hợp với nhu cầu của gia chủ, chủ động đưa ra những giải pháp giúp cuộc sống của người dùng trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đó, ngôi nhà này không chỉ có thể cá nhân hóa mà còn đảm bảo an toàn. Những đổi mới nổi bật có thể kể đến như khả năng nhận diện khuôn mặt và giọng nói, thông tin sức khỏe được đánh giá dựa vào chất lượng giấc ngủ...

Khu vực Connect & Cruise (Kết nối & Thư giãn) mô phỏng những giải pháp AI được tích hợp trên phương tiện di chuyển. Thông qua những cảm biến thông minh trên ôtô, người dùng sẽ được đảm bảo sự an toàn và tiện lợi khi dịch chuyển trong tương lai.

Những giải pháp AI của LG được tích hợp trên ôtô giúp việc lái xe trở nên an toàn và tiện lợi hơn.

Trưa năng suất - chiều hứng khởi

Khu vực Work & Create (Làm việc & Sáng tạo) như một văn phòng thông minh cho thấy cách AI hỗ trợ người dùng làm việc một cách hiệu quả. Người dùng có thể trải nghiệm trực tiếp dòng laptop được tích hợp AI đầu tiên của LG như LG gram Pro 2-in-1, cũng như tham khảo cách AI phân tích và tóm tắt tài liệu với LG CreateBoard.

Văn phòng thông minh của LG cho thấy cách AI có thể hỗ trợ người dùng làm việc hiệu quả hơn.

Gear up and Game (Thiết bị & Trò chơi) là khu vực được tối ưu hóa bởi AI, mang đến những trải nghiệm chơi game đỉnh cao. Tại đây, khách tham quan có thể sử dụng ThinQ ON của LG để kết nối với nhiều cảm biến và thiết bị IoT, tạo ra một trạm game được cá nhân hóa. Đây cũng là khu vực giới thiệu màn hình LG UltraGear với tấm nền OLED 45 inch cùng khả năng uốn cong linh hoạt, tối ưu hóa trải nghiệm chơi game cho từng thể loại khác nhau.

Khu vực Inspire & Innovate (Cảm hứng & Đổi mới) mở ra một không gian thúc đẩy sự sáng tạo và sức khỏe toàn diện của người dùng thông qua nhiều giải pháp của tương lai. Tại đây, LG đã giới thiệu nền tảng MX (Mobility Experience) tạo ra một không gian sống đa dụng ngay trên những phương tiện di chuyển. Với sự tích hợp của AI, không gian bên trong ôtô có thể dễ dàng thay đổi thành quán cà phê hay rạp chiếu phim đầy ấn tượng.

Đây cũng là khu vực giới thiệu máy chiếu đa chức năng mới từ LG khi có thể vừa là máy chiếu, đèn chiếu sáng và loa trong một thiết bị. Một số giải pháp cho cuộc sống thông minh như thiết bị trồng cây trong nhà với thiết kế đèn trang trí, máy lọc không khí LG AeroCat thân thiện với thú cưng, hay máy chiếu CineBeam siêu nhỏ gọn... cũng được trưng bày.

Kiến tạo màn đêm, nâng tầm trải nghiệm

Khu vực Curate & Elevate (Kiến tạo & Nâng tầm) gây ấn tượng bởi một chiếc đèn chùm khổng lồ được đồng bộ với 28 chiếc TV trong suốt không dây LG Signature OLED T. Với thiết kế dạng đóng mở, người dùng có thể nhìn thấu ánh sáng từ đèn chùm qua tấm nền OLED trong suốt cũng như cảm nhận vẻ đẹp hoàn thiện từ thiết kế mỏng ấn tượng của TV.

Tại khu vực này, LG cũng giới thiệu BST LG SIGNATURE thế hệ thứ hai ứng dụng sức mạnh của AI gồm tủ lạnh French-Door với màn hình OLED trong suốt có thể nhìn thấu thực phẩm bên trong, lò vi sóng với công nghệ Smart InstaView Over-the-Range, bếp nướng... Các thiết bị được kết hợp hài hòa trong không gian nội thất sang trọng từ thượng hiệu Molteni&C (Italy) tạo nên một không gian sống đẳng cấp và duy mỹ như triết lý “Live Beyond” của LG Signature.

28 chiếc TV trong suốt không dây LG Signature OLED T tạo nên một chiếc đèn chùm khổng lồ ấn tượng giữa không gian trưng bày của LG.

Khu vực Dive & Vibe (Thư giãn & Sôi động) mang đến một cuộc phiêu lưu đa giác quan với phần âm thanh được nâng cấp bởi AI. Thế hệ Loa Xboom 2025 với sự kết hợp cùng will.i.am cũng được trưng bày sử dụng công nghệ hiệu chỉnh AI tiên tiến để tự động điều chỉnh cài đặt âm thanh và đề xuất chế độ chiếu sáng tốt nhất theo không gian và âm nhạc.

Cuối cùng, khu vực Escape & Immerse giúp người tham quan trải nghiệm những nội dung giải trí được cá nhân hóa và trải nghiệm xem được tối ưu bởi bộ xử lý α11 AI và nền tảng webOS của LG. Năm nay, LG cũng giới thiệu điều khiển từ xa Magic Remote thiết kế mới được tích hợp AI.

Bên cạnh những giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh mới, khu trưng bày triển lãm tại CES 2025 còn minh họa những nỗ lực phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của LG thông qua nhiều hình ảnh và thiết bị hỗ trợ ấn tượng.