Leverkusen tạo cột mốc đáng kinh ngạc

Phút 90, trung vệ Jonathan Tah bật cao đánh đầu làm tung lưới Stuttgart ấn định tỷ số 3-2 cho Leverkusen. Sân vận động Bay Arena vỡ òa cảm xúc. Ngoài đường biên, HLV Xabi Alonso của chủ nhà nhảy cẫng lên trong vui sướng, vung tay đấm vào không trung.

Stuttgart không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ hai lần vượt lên dẫn bàn trước chủ nhà. Nhưng Leverkusen ở thời điểm hiện tại bật "mode" hủy diệt. Dù phải đối mặt khó khăn thế nào, thầy trò Xabi Alonso vẫn tìm được cách vượt qua.

Với Leverkusen, chiến thắng trước Stuttgart không chỉ giúp họ giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia Đức, mà còn nâng chuỗi trận bất bại ở mùa 2023/24 lên con số 30. Họ đang trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bóng đá Đức tạo ra cột mốc đáng kinh ngạc.

Hiện Leverkusen chỉ còn cách kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất của Bayern Munich hai trận không thua nữa. Vào ngày 11/2, đoàn quân của Xabi Alonso sẽ tiếp Bayern Munich ở vòng 21 Bundesliga, trận đấu được xem như "chung kết" của mùa giải.

Trở lại với trận gặp Stuttgart, Leverkusen kiểm soát bóng 56%, tung ra 14 pha dứt điểm, 6 trong số đó đi trúng đích. Về phần Stuttgart, họ cũng có tới 11 lần dứt điểm về khung thành chủ nhà, 5 trong đó đi trúng đích. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Leverkusen là 2,59, còn Stuttgart chỉ là 0,67.

Leverkusen đang bay cao dưới bàn tay Xabi Alonso. Thứ bóng đá của họ thực sự sôi động và lôi cuốn người xem đến tận phút cuối. Thật vậy, gặp Stuttgart là lần thứ ba trong 5 trận gần nhất Leverkusen giành chiến thắng nhờ những bàn thắng được ghi ở phút 90 hoặc thời gian bù giờ.

Liên tiếp những chiến thắng mang tới sự tự tin cho đội bóng. Việc Leverkusen thăng hoa cũng khiến Bayern Munich hứa hẹn trải qua những giây phút khó khăn vào cuối tuần này. Giải Bundesliga nhờ vậy cũng trở nên hấp dẫn hơn.

