Leny Yoro nghỉ 2 tháng

Tân binh của MU gãy xương bàn chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Yoro dính chấn thương nặng phải dùng nạng. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận chấn thương của Yoro tương đối nghiêm trọng. "Đòn giáng mạnh cho MU khi Yoro dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong hai tháng", Goal viết.

Yoro phải dùng nạng để đi lại và khả năng cao lỡ giai đoạn đầu mùa giải 2024/25. "Quỷ đỏ" sẽ không có sự phục vụ của trung vệ người Pháp trong ít nhất 7 trận.

Yoro chắc chắn không thể ra sân đối đầu Man City ở trận tranh Siêu cúp Anh vào ngày 10/8. Cầu thủ 18 tuổi có thể cũng phải ngồi ngoài khi Man Utd chạm trán Liverpool và Tottenham ở đấu trường Premier League.

Chấn thương của Yoro có thể buộc MU phải nỗ lực nhiều hơn nữa để ký hợp đồng với một trung vệ khác trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Theo The Athletic, CLB chủ sân Old Trafford vẫn dành sự quan tâm cho Matthijs de Ligt của Bayern Munich và Jarrad Branthwaite của Everton. Tuy nhiên, cả 2 thương vụ chưa có bất kỳ tiến triển nào do Bayern và Everton hét giá cao so với lời đề nghị của MU.

Mùa giải 2023/24 của MU bị phá hỏng bởi liên tiếp các ca chấn thương, qua đó khiến phong độ CLB trồi sụt. Tình trạng đó chưa có dấu hiệu dừng lại.