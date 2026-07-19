‘Lên rừng xuống biển 4’ khắc họa hành trình chuyển mình của đất nước

“Lên rừng xuống biển 4” phản ánh nhịp phát triển của các địa phương và lưu giữ những ký ức về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam.

Nhà báo Văn Phong cho biết những chuyến đi càng khiến ông thêm yêu đất nước và con người Việt Nam. Ảnh: Q.M.

Sáng 19/7 tại Đường sách TP.HCM, nhà báo Văn Phong đã có buổi giao lưu với độc giả nhân dịp ra mắt tác phẩm thứ 4 trong bộ sách Lên rừng xuống biển. Cuốn sách bao gồm các bài phóng sự - ký sự được ông thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2026, kể về những nơi ông đã đi qua, nổi bật là khu vực Đông Nam Bộ và Đà Lạt.

Ông hy vọng tác phẩm góp phần tôn vinh vẻ đẹp của đất nước, kết nối các giá trị lịch sử - văn hóa, bản sắc địa phương, cảnh quan để đánh thức tiềm năng kinh tế, du lịch của từng vùng đất.

Chia sẻ tại sự kiện, nhà báo Văn Phong cho biết những chuyến đi đều để lại cho ông những cảm xúc khó quên. “Càng đi, tôi càng thêm yêu đất nước và con người Việt Nam. Đó là lý do khiến tôi tiếp tục lên đường, tiếp tục viết”, ông nói.

Cuốn sách được chia thành bốn chương: Đông Nam Bộ trên đường phát triển, Đất nước qua ống kính, Phóng sự - Ký sự - Dặm dài đất nước, Miền ký ức.

Cuốn sách tuyển chọn các bài phóng sự - ký sự được nhà báo Văn Phong thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2026, kể về những nơi nhà báo Văn Phong đã đi qua. Ảnh: Q.M.

Chương đầu giới thiệu các bài viết về Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh cùng nhiều dự án nông nghiệp, công nghệ cao, phản ánh quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của Đông Nam Bộ. Chương hai đưa người đọc đến với cảnh sắc thiên nhiên, di sản kiến trúc và các điểm đến trên nhiều vùng miền.

Chương ba tập hợp các phóng sự, ký sự về làng nghề, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và những cung đường trải dài từ Đông Nam Bộ đến Tây Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Chương cuối gợi lại ký ức lịch sử, hành trình mở đất cùng những trăn trở về việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa và cảnh quan.

Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển, nguyên Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, chia sẻ: “Báo chí không chỉ lưu giữ ký ức của một thời đại mà còn lưu giữ ký ức cho cộng đồng, dân tộc. Sau này, con cháu đọc Lên rừng xuống biển sẽ thấy được cha ông ta đã nỗ lực thế nào trên hành trình xây dựng đất nước”.