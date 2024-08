Lên Facebook lập nhóm kín rủ nhau đi cướp ngân hàng ở Bình Dương

Tối 13/8, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp đối với Trần Dương Ngọc Hải (29 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Hải bị túng quẫn do nợ nần tiền bạc, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để thực hiện, Hải lên mạng xã hội Facebook lập nhóm kín rủ một số người khác đi cướp ngân hàng thì được 2 người đồng ý.

Tiếp đó, Hải lên mạng tìm mua súng giả, chế bom xăng, dao tự chế để trang bị cho các thành viên rồi hẹn 2 người khác (chưa rõ lai lịch) đi cướp ngân hàng, tuy nhiên sau đó chỉ có một người đồng ý tham gia.

Trần Dương Ngọc Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Đến chiều 12/8, hai đối tượng đến Phòng giao dịch của một ngân hàng ở phường An Phú, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) để cướp.

Tại đây, do thấy bên trong Phòng giao dịch có nhiều người, nên 2 đối tượng không thực hiện hành vi, rủ nhau đến một địa điểm ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An chờ lúc vắng người quay lại cướp.

Khi Hải đang đứng bên đường chờ đồng bọn đi mua nước, thì bị lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trên người Hải có dao, 2 súng ngắn bằng nhựa, 2 chai bom xăng. Đối tượng này sau đó được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại đây, Hải thừa nhận cùng đồng bọn chuẩn bị đi cướp tiền. Hải khai do đầu tư tiền ảo, chơi cờ bạc online bị thua, nợ tiền nhiều người, quá túng quẫn nên lên mạng rủ đồng bọn đi cướp.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy xét đối tượng còn lại để điều tra, mở rộng.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.