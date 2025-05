Lee Dong Gun có bạn gái mới

Nam diễn viên Hàn Quốc Lee Dong Gun đang trở thành tâm điểm chú ý khi được bắt gặp tay trong tay với một phụ nữ lạ tại phố Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul.

Theo SPOTV News, vào tối 24/5, Lee Dong Gun được nhìn thấy đi dạo cùng một người phụ nữ có ngoại hình nổi bật. Cả hai thể hiện sự thân mật qua những cử chỉ gần gũi như nắm tay, ôm eo, trò chuyện tự nhiên ngay giữa phố đông người. Khoảnh khắc lãng mạn của họ nhanh chóng lan truyền, khiến người qua đường không khỏi chú ý.

Trước những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm mới của nam diễn viên. Tuy nhiên, công ty quản lý của Lee Dong Gun – W Plus – từ chối xác nhận. Công ty cho biết đây là vấn đề đời tư và “khó có thể đưa ra bình luận”.

Lee Dong Gun vướng tin có bạn gái mới nhưng công ty quản lý từ chối xác nhận. Ảnh: Maekyung.

Sự im lặng của công ty càng khiến dư luận thêm tò mò, nhất là khi đây là lần đầu tiên Lee Dong Gun vướng nghi vấn hẹn hò kể từ sau khi ly hôn vợ cũ.

Lee Dong Gun kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee vào năm 2017, sau khi cả hai nên duyên từ bộ phim The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop. Họ có một con gái cùng năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm. Đến tháng 5/2020, cặp đôi thông báo ly hôn trong hòa bình.

Sau biến cố hôn nhân, Lee Dong Gun trở nên kín tiếng hơn, gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí.

Lee Dong Gun hiện điều hành một quán cà phê tại đảo Jeju. Với phong cách thiết kế Địa Trung Hải và không gian mở, quán cà phê của anh nhanh chóng trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích.

Lee Dong Gun sinh năm 1980, được biết tới qua các bộ phim Lovers in Paris, Sweet 18, When It's at Night, Marry Him If You Dare, Angel's Revenge…