Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Cố vấn An ninh Jake Sullivan đã ghi vào sổ tang: "Thay mặt cho Tổng thống Biden, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan đã tới viếng và chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng thống Biden và người dân Mỹ tới “nhân dân Việt Nam phi thường”. Ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo có tầm nhìn xa và đối tác then chốt của nước Mỹ, Cố vấn Sullivan cho rằng “những công lao của Tổng Bí thư đối với Việt Nam, với quan hệ Việt-Mỹ và với thế giới sẽ còn để lại ảnh hưởng trong nhiều năm tới”; “mong muốn những kỷ niệm về Tổng Bí thư sẽ luôn là nguồn sức mạnh nâng đỡ quan hệ hai nước”. Ảnh: Kiều Trang/TTXVN.