Lễ phát động vòng hồ sơ cuộc thi quốc tế 'Data for Life' 2025

"Hack for Growth 2025" là chủ đề của Cuộc thi "Data for Life" mùa 3. Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm giải pháp công nghệ sáng tạo phục vụ lợi ích cộng đồng, thúc đẩy phát triển xã hội.

Chiều 12/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) chính thức phát động vòng hồ sơ Cuộc thi Data for Life mùa 3. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Phó trưởng Ban chỉ đạo thường trực dự buổi lễ.

Cuộc thi năm nay tiếp tục kết nối với cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, khuyến khích xây dựng các giải pháp hướng đến những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực cần đổi mới, cải tiến nhằm phát triển xã hội.

"Hack for Growth 2025" là sân chơi khoa học - công nghệ, thu hút nguồn lực và sự tham gia của giới trí thức, trí tuệ trẻ, cộng đồng sinh viên, nghiên cứu, chuyên gia, để các thành phần này gắn kết chặt chẽ, đưa ứng dụng công nghệ, giải pháp số phục vụ đời sống nhân dân, quản lý xã hội và phát triển quốc gia.

Đây cũng là nền tảng để hình thành một phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, gắn kết năng lực trí tuệ và thành tựu công nghệ vào thực tiễn, tạo đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số trên toàn quốc.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, phát biểu tại buổi lễ.

Phát động chỉ đạo định hướng cuộc thi, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh mùa 3 cuộc thi là dịp để Ban chỉ đạo Nghị quyết 57 có cái nhìn đa chiều hơn, khẳng định ý nghĩa của dữ liệu và vai trò của giới trẻ.

"Điều đặc biệt nhất chính là khẳng định giá trị của dữ liệu: Không phải dữ liệu để trong kho, không chỉ để chia sẻ, mà dữ liệu phải đóng góp vào phát triển kinh tế dữ liệu và tạo giá trị cho xã hội", Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nêu rõ.

"Tôi mong rằng từ cuộc thi này, tinh thần lan tỏa sẽ tiếp tục mở rộng, tạo cảm hứng, kêu gọi nhiều ý tưởng và đội thi tham gia, kể cả từ quốc tế. Sự cọ xát với đội thi nước ngoài sẽ giúp chúng ta khẳng định vị thế, năng lực và trí tuệ Việt Nam", Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho biết thêm.

Với vai trò đơn vị giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo Bộ Công an, đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị tổ chức, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn tin tưởng cuộc thi năm nay sẽ mang lại luồng gió mới, hơi thở mới và sức sống mới của tuổi trẻ, xứng đáng với khát vọng phụng sự Tổ quốc từ chính những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban cố vấn tổ chức Cuộc thi Data for life mùa 3 chủ đề "Hack for Growth 2025" gồm 14 người. Trưởng ban tổ chức cuộc thi là Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.