Lệ Nam mắc lỗi

Đầm hở vai, chất liệu ren xuyên thấu cũng là lựa chọn của Á hậu Thảo Nhi Lê trong chương trình Jury Session ở Miss Cosmo. Bộ cánh được điểm xuyết phần tà dài quét đất, giúp tăng độ hoành tráng nhưng không bị lạc quẻ so với phần thân trên. Nhưng trong số những item trang sức lấp lánh mà người đẹp kết hợp cùng, đôi hoa tai to bản, hình khối cá tính bỗng trở nên thiếu ăn nhập, tạo cảm giác nặng nề. Do vậy, outfit của Thảo Nhi dừng ở mức 8/10 điểm. Ảnh: Fb Thảo Nhi Lê.