"Summerween" không phải là những cơn gió heo may báo hiệu tiết trời mát mẻ, mà là một xu hướng "nóng" trên BookTok, mang không khí rùng rợn, ma mị của lễ hội Halloween giữa mùa hè.

Ảnh: foodinstitute.

Theo The Bookseller, thuật ngữ này bắt nguồn từ một tập phim mang tên Summerween trong loạt phim hoạt hình dành cho trẻ em Gravity Falls (ra mắt những năm 2010).

Theo Business Insider, kể từ đó, Summerween đã trở thành một trào lưu trong giới điện ảnh và bán lẻ, khi các nhân vật yêu thích Halloween đi xin kẹo ngay vào tháng 6. Nhưng xu hướng này hiện còn lan rộng mạnh mẽ hơn trong giới sách và trên mạng xã hội.

Xu hướng lớn trên BookTok

Riêng trên BookTok, Summerween vừa là một phong cách thẩm mỹ, vừa là dòng sách kết hợp các thể loại đặc trưng của mùa thu, như kinh dị, giật gân và "dark academia" (văn học mang màu sắc học thuật u tối) cùng hơi thở của mùa hè.

"Summerween dành cho những ai muốn yêu cả mùa hè lẫn Halloween. Hãy tưởng tượng tới cảnh những hồn ma bên hồ bơi, các bộ xương mặc áo phông mùa hè đeo kính râm, hay những quả dưa hấu được chạm khắc hình thù kỳ quái, Ally”, tài khoản TikTok fiction.ally có 22.000 người theo dõi, chia sẻ.

Ví dụ, cuốn sách tô màu Kawaii Summerween của Liv Wan được nhà xuất bản St Martin’s Press quảng bá là chứa đựng "những hình vẽ vừa dễ thương vừa ma mị, yếu tố hoàn hảo cho những người mê tô màu yêu thích Summerween".

Chính yếu tố phá cách, đi ngược lại quy chuẩn thông thường dường như lại là điểm thu hút của trào lưu này. "Tôi yêu Summerween vì có điều gì đó thật đặc biệt khi đắm mình vào một cuốn sách rùng rợn trong buổi tối mùa hè dài và ấm áp", Hannah, tài khoản hannah.s.books có 12.300 người theo dõi, nhận xét.

"Thật kỳ diệu khi được là một phần của cộng đồng cùng làm một điều gì đó khác biệt, đặt mình vào mùa thu giữa tháng bảy và kết nối với những độc giả khác trên mạng nhờ tình yêu dành cho sách, đặc biệt là những cuốn sách mang màu sắc ma mị", Berta, tài khoản bertaonbooks, 2.491 người theo dõi, bày tỏ thêm.

Giới xuất bản tận dụng xu hướng

Với sự đón nhận của độc giả, nhiều nhà văn đang thu hút sự quan tâm nhờ các tác phẩm ăn khách theo xu hướng này.

Trang Culture Fly dẫn chia sẻ của Joss Wood, tác giả cuốn Summerween, nhà xuất bản One More Chapter, ra mắt ngày 16/7, cho biết: "Với tôi, Summerween là ly cocktail trái cây, là chú mèo đen nằm trên phao bơi, là mạng nhện, là dơi và ánh nắng mùa hè... Đó cũng là tiếng cười, những đêm oi ả, ánh trăng và đôi khi là chút rùng mình khi cảm thấy những ngón tay của hồn ma lướt dọc sống lưng. Trong cuốn tiểu thuyết hài lãng mạn Summerween của mình, tôi đã cố gắng khắc họa sự kỳ quặc đáng yêu đó”.

Nhiều nhà xuất bản lớn như HarperCollins, Bloomsbury, Pan Macmillan,... đều gia nhập thị trường Summerween. Ảnh: Culturefly.

Heather Spellman, tác giả cuốn Cruel Summerween, do nhà xuất bản Pan Macmillan phát hành ngày 16/7, bày tỏ: "Tôi vẫn thường nói đùa rằng ở nhà tôi, ngày nào cũng là Halloween. Cả nhà tôi đều mê mẩn những thứ mang chút không khí rùng rợn, ngay cả cậu con trai bảy tuổi của tôi cũng cực kỳ thích thú với những điều bí ẩn, kỳ quái trong đêm tối!”.

Nhiều tờ báo đã liên tục giới thiệu danh sách tác phẩm Summerween, cả sách và phim, cho độc giả, như Forbes, Vogue, Woman’s World, Cine World,… với lời đánh giá rằng chúng phù hợp để độc giả tận hưởng trong suốt mùa hè.

Những tác phẩm Summerween hút khách

Các cuốn sách được đề xuất cho mùa Summerween thường chia làm hai nhóm: tiểu thuyết kinh dị lấy bối cảnh mùa hè và tiểu thuyết lãng mạn pha yếu tố siêu nhiên. Hannah chia sẻ: "Tôi đặc biệt thích những cuốn sách mang hướng hoài niệm, gợi nhớ đến không khí của các bộ phim kinh dị chém giết vào những đêm cuối hè". Hannah và Nate đã đề cử cuốn Clown in a Cornfield của tác giả Adam Cesare.

Ở mảng tiểu thuyết lãng mạn siêu nhiên, cuốn Grim Tidings của BK Borison, nơi thế giới và những nụ hôn giao thoa khi thần chết và thiên thần phải lòng nhau, là một tác phẩm nổi bật.

Megan cho biết: "Tôi thường ưu tiên giới thiệu tiểu thuyết lãng mạn siêu nhiên. Thể loại này mang đến sự pha trộn hoàn hảo giữa lãng mạn, bí ẩn và các yếu tố siêu nhiên mà không tạo cảm giác quá nặng nề". Megan cũng gợi ý các tác phẩm của Mallory Marlowe như Love & Other Conspiracies và Love at First Sighting là những lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang tìm kiếm các câu chuyện hài hước, lãng mạn độc đáo pha chút màu sắc siêu nhiên".

Trong khi Summerween đã dần xuất hiện trong vài năm qua, BookTok đã khiến trào lưu này phát triển mạnh mẽ hơn trong năm nay. Megan chia sẻ: “BookTok hoàn toàn đón nhận ý tưởng về Summerween. Độc giả không còn chờ đến tháng mười nữa. BookTok tạo ra những mùa ngắn hạn, mang đến cho mọi người lý do để bắt đầu đọc một thể loại sách sớm hơn”.