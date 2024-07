Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, vào 8h40 sáng 11/7 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường nhà Quốc hội ở thủ đô Vientiane.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón.

Đoàn xe chở Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào khu trung tâm Quảng trường nhà Quốc hội trong sự chào mừng nhiệt liệt của đông đảo các em học sinh và người dân thủ đô Vientiane trong những bộ trang phục truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào và những lá cờ hai nước trên tay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chào đón Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi tặng Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nhà lãnh đạo cùng di chuyển đến vị trí danh dự chuẩn bị lễ đón chính thức. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Lào.

Đội trưởng đội danh dự Lào tiến lên mời Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng duyệt đội danh dự.

Kết thúc nghi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Tô Lâm cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm thảo luận các biện pháp góp phần làm sâu sắc, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm đến Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp; quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy tiếp tục được củng cố, hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt hơn 1,64 tỷ USD , 4 tháng đầu năm 2024 đạt 620 triệu USD (tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2023).

Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD , duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Lào.

Việc Lào là quốc gia đầu tiên mà Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm trên cương vị mới là minh chứng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Hai nước nâng quan hệ từ “truyền thống” lên thành “truyền thống vĩ đại” vào tháng 2/2019 nhân chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Từ đây, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng trở nên gắn bó keo sơn, đổi mới và phát triển.

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai nước, sự tham gia tích cực của các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp, mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần vào việc đảm bảo sự ổn định phát triển của mỗi nước; tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ hợp tác hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Trước lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài liệt sỹ vô danh Lào ở thủ đô Vientiane để tưởng nhớ và tri ân công ơn, tinh thần đấu tranh bất khuất của những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.