Lê Bống đối đầu Quỳnh Kool

Lương Thu Trang có tên trong danh sách đề cử. Vai An Nhiên do cô đảm nhận trong Trạm cứu hộ trái tim nhận phản hồi trái chiều từ người xem ở thời điểm lên sóng. Trước những phản ứng từ khán giả, Lương Thu Trang cho biết vai diễn này là thử thách và cũng là cơ hội để cô vượt qua vòng an toàn đồng thời được khai thác một góc độ mới. “Không riêng tôi mà có lẽ nhiều anh chị đồng nghiệp cũng muốn thử sức với nhiều tuyến nhân vật khác nhau, như một con tắc kè ấy", cô nói.