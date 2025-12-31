Lavender By Chang tiên phong chuẩn hóa thẩm mỹ không xâm lấn

Lavender By Chang chọn theo đuổi chuẩn hóa thẩm mỹ công nghệ cao, lấy minh bạch và an toàn làm nền tảng phát triển bền vững.

Viện thẩm mỹ công nghệ cao Lavender By Chang khẳng định vị thế tiên phong ngành làm đẹp Việt Nam suốt 18 năm nhờ chiến lược chuẩn hóa mô hình thẩm mỹ không xâm lấn với nhiều giải pháp đạt chứng nhận FDA Mỹ.

Chiến lược minh bạch công nghệ

Thị trường làm đẹp hiện nay vẫn tồn tại tình trạng quảng cáo chưa đúng sự thật và sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc khiến nhiều người lo ngại. Trước thực trạng này, Lavender By Chang đi theo hướng công khai minh bạch thông tin về công nghệ chính hãng trong từng liệu trình.

Theo đại diện viện thẩm mỹ, hệ thống thiết bị tại Lavender By Chang đều là công nghệ được chuyển giao, nhập khẩu trực tiếp từ các tập đoàn y tế uy tín của Mỹ và châu Âu như Merz Aesthetics, Solta Medical, Candela…

Đại diện Tập đoàn Sofwave Medical và CEO Lý Thùy Chang ký kết chuyển giao công nghệ xóa nám căng mọng da Nanocell Diamond.

Hiện nay, Lavender By Chang đang ứng dụng nhiều giải pháp thẩm mỹ không xâm lấn cho các dịch vụ trị nám, tàn nhang, trẻ hóa da, giảm béo… Trong đó, nhiều giải pháp đạt chứng nhận FDA Mỹ và CE châu Âu, đảm bảo an toàn và kết quả lâm sàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trước mỗi liệu trình, khách hàng được “check code” xác thực đầu tip và thiết bị trực tiếp trên hệ thống của hãng - quy trình chỉ áp dụng tại các cơ sở đạt chuẩn, được ủy quyền chính thức, đảm bảo minh bạch trong điều trị.

Quy trình chuẩn y khoa và phác đồ điều trị cá nhân hóa

Làm đẹp công nghệ cao tại Lavender By Chang được triển khai theo quy trình y khoa khép kín, đề cao yếu tố an toàn, chuyên môn và phác đồ điều trị cá nhân hóa.

Theo đó, mỗi khách hàng đều được thiết lập hồ sơ riêng, trải qua các bước thăm khám lâm sàng, đánh giá tình trạng da và cơ địa trước khi xây dựng phác đồ phù hợp. Trong suốt liệu trình, khách hàng được hội chẩn và theo dõi 1:1 bởi bác sĩ, nhằm kiểm soát hiệu quả và đảm bảo an toàn ở từng giai đoạn.

Đội ngũ bác sĩ tại đây có hơn 10 năm kinh nghiệm, được đào tạo bài bản tại các cơ sở y khoa uy tín như ĐH Y Hà Nội, Học viện Quân Y, đồng thời thường xuyên nâng cao chuyên môn cùng các chuyên gia quốc tế từ các hãng thẩm mỹ đối tác.

Ca sĩ Thu Minh thực hiện xóa nhăn Thermage FLX.

Đằng sau định hướng minh bạch công nghệ và chuẩn hóa quy trình là CEO Lý Thùy Chang, người đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, coi hiệu quả và an toàn của khách hàng là yếu tố cốt lõi.

CEO Lý Thùy Chang đại diện Lavender By Chang nhận giải thưởng Đơn vị dẫn đầu về thẩm mỹ công nghệ cao tại châu Á - Thái Bình Dương (Golden Record Award APA 2025).

Chia sẻ về tôn chỉ phát triển, bà Lý Thùy Chang cho biết việc đầu tư lớn vào hệ thống thiết bị hiện đại và công nghệ độc quyền từ các tập đoàn thẩm mỹ hàng đầu thế giới xuất phát từ quan điểm lấy giá trị lâu dài làm nền tảng. “Chúng tôi chấp nhận chi phí lớn để nhập khẩu công nghệ mới và mời chuyên gia quốc tế, bởi sự an toàn và hiệu quả của khách hàng là tài sản lớn nhất của thương hiệu”, CEO Lý Thùy Chang chia sẻ.

Với triết lý kinh doanh bằng sự tử tế, đặt giá trị thật và lợi ích dài hạn của khách hàng làm trọng tâm, nữ doanh nhân đang định hình một mô hình làm đẹp đề cao uy tín, trách nhiệm và tính chuẩn mực trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao.

Bên cạnh chuyên môn cao, Lavender By Chang chú trọng xây dựng không gian trải nghiệm sang trọng với chi phí dịch vụ niêm yết công khai, giúp khách hàng cảm thấy an tâm trong suốt quá trình làm đẹp.

Với định hướng thẩm mỹ không xâm lấn, không dao kéo, tập trung vào vẻ đẹp tự nhiên, cá nhân hóa và không rập khuôn, Lavender By Chang định hướng trở thành mô hình kiểu mẫu và tiên phong trong chuẩn hóa thẩm mỹ công nghệ cao tại Việt Nam.