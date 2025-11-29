Laser Fractional CO2 trị sẹo rỗ có an toàn không?

Laser Fractional CO2 trị sẹo rỗ mang lại khả năng tái tạo bề mặt da, phá mô xơ và làm đầy sẹo rỗ hiệu quả.

Công nghệ này được phái đẹp ưa chuộng nhờ những đặc điểm dưới đây.

Laser Fractional CO2 trị những loại sẹo nào?

Laser Fractional CO2 sử dụng tia vi điểm bước sóng 10.600 nm tác động chính xác vào vùng sẹo rỗ, xuyên sâu xuống lớp trung bì để phá mô sừng già cỗi, làm mềm mô xơ và kích thích tăng sinh collagen, giúp nền sẹo được làm đầy đáng kể.

Laser Fractional CO2 làm mềm mô xơ và kích thích tăng sinh collagen.

Laser Fractional CO2 phù hợp để điều trị các sẹo sau:

Sẹo lâu năm: Laser Fractional CO2 tác động sâu vào mô xơ đã tồn tại lâu, làm mềm cấu trúc sẹo, phá vỡ mô liên kết cứng dưới đáy sẹo và kích thích tăng sinh collagen để làm đầy bề mặt da.

Trị sẹo rỗ chân đáy nhọn: Đặc tính năng lượng tập trung giúp “cắt” các dải mô xơ ở đáy sẹo nhọn, giảm độ sâu của rãnh sẹo và hỗ trợ tái tạo mô mới đều hơn.

Trị sẹo rỗ chân đáy tròn: Với sẹo đáy tròn, laser giúp làm phẳng viền sẹo, tăng sinh collagen đồng đều và cải thiện độ mịn của toàn bộ vùng da có sẹo.

Các loại sẹo rỗ nên điều trị bằng Laser Fractional CO2.

Khi bắn laser, đa số khách chỉ cảm nhận nóng ấm hoặc châm chích nhẹ như kiến cắn. Cảm giác này thay đổi tùy độ sâu sẹo - mức năng lượng sử dụng, vùng da điều trị và ngưỡng chịu đau của từng người.

Trong bài nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Annals of Palliative Medicine, 6 nghiên cứu, gồm 467 bệnh nhân sẹo rỗ, được đưa vào phân tích. Laser CO2 fractional siêu xung cho kết quả tốt. Điểm mượt da (skin smoothness) cải thiện cao hơn rõ rệt so với các phương pháp khác (SMD = 0,49; KTC 95%: 0,13-0,84; P = 0,008). Điểm tổng tổn thương da cải thiện tốt hơn (SMD = 0,35; KTC 95%: -0,00 đến 0,70; P = 0,05).

Kết quả phân tích 6 nghiên cứu cho thấy Laser Fractional CO2 chế độ siêu xung cho hiệu quả vượt trội hơn nhiều phương pháp điều trị khác, đặc biệt ở tỷ lệ đáp ứng và độ mượt bề mặt da.

Quy trình Laser CO2 Fractional trị sẹo rỗ

Liệu trình Laser Fractional CO2 tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung được thực hiện theo 6 bước chuẩn y khoa để trị sẹo rỗ:

Thăm khám tình trạng sẹo: Đánh giá loại sẹo, độ sâu và mô xơ để xây dựng phác đồ phù hợp.

Làm sạch và sát khuẩn: Tẩy trang, loại bỏ bụi bẩn - tế bào chết và sát khuẩn vùng điều trị.

Ủ tê: Thoa kem ủ tê nhằm giảm cảm giác châm chích khi bắn laser.

Thực hiện Laser Fractional CO2: Điều chỉnh năng lượng theo từng vùng sẹo, bắn laser và thoa Fucidin để làm dịu da.

Làm dịu và ổn định da: Hỗ trợ phục hồi giảm đỏ, giúp da nhanh ổn định.

Hướng dẫn chăm sóc tại nhà: Hướng dẫn vệ sinh, dưỡng ẩm, chống nắng và lịch tái khám để tối ưu hiệu quả.

Quy trình Laser CO2 Fractional trị sẹo rỗ tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung.

Điểm khác nhau giữa Laser CO2 Fractional và các phương pháp khác

Laser Fractional CO2:

Tạo vi điểm siêu nhỏ (fractional) giúp tái tạo da sâu nhưng vẫn bảo toàn mô lành.

Tác động trực tiếp vào mô xơ đáy sẹo, phù hợp cho sẹo lâu năm, sẹo chân đáy sâu.

Thời gian hồi phục nhanh hơn so với laser bóc tách toàn bề mặt.

Giảm nguy cơ tăng sắc tố nhờ tùy chỉnh thông số theo từng vùng da.

Laser thông thường:

Thường tác động nông, chủ yếu trên bề mặt nên cải thiện sẹo rỗ hạn chế.

Không xử lý triệt để mô xơ đáy sẹo nên dễ tái lõm.

Nguy cơ đỏ da hoặc tăng sắc tố cao hơn nếu không được kiểm soát thông số.

Laser Fractional CO2 giúp tái tạo da sâu nhưng vẫn bảo toàn mô lành.

Thực tế điều trị Laser Fractional CO2 thể hiện rõ sự thay đổi về sắc tố và bề mặt da. Theo đó, trước điều trị, da có nhiều sẹo rỗ rõ ở vùng má, bề mặt sần và xuất hiện thâm sạm, không đều màu. Sau điều trị, bề mặt da mịn và phẳng hơn, sẹo rỗ cải thiện rõ rệt, sắc tố sáng đều hơn và tổng thể da tươi tắn hơn.

Kết quả sau một liệu trình trị sẹo rỗ bằng Laser Fractional CO2 tại Ngọc Dung.

Sẹo rỗ có thể cải thiện rõ rệt nếu bạn lựa chọn đúng phương pháp và điều trị theo phác đồ phù hợp. Nếu đang tìm kiếm liệu trình Laser Fractional CO2 trị sẹo rỗ an toàn, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung là địa chỉ uy tín bạn có thể lựa chọn.

