Lập Facebook ảo lừa bán các loại sữa nổi tiếng để chiếm đoạt tài sản

Hà Văn Ý (21 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".

Trước đó, ngày 26/12/2023, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, nhận được đơn trình báo của chị M.A. (SN 2003, trú tại xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động) về việc bị một đối tượng có tài khoản Facebook “Thùy Nguyễn” quảng cáo là đại lý phân phối, bán sỉ số lượng lớn các loại sữa nổi tiếng.

Sau khi liên lạc, chị M.A. đã đặt cọc 2 triệu đồng để mua sữa. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng đã không giao hàng, chặn số liên lạc, chiếm đoạt tố tiền trên.

Đối tượng Hà Văn Ý.

Với sự phối hợp của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Sơn Động đã nhanh chóng xác định được đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở trên là Hà Văn Ý (SN 2002, trú tại thôn Ngọc Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, phương tiện của Hà Văn Ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Văn Ý lập tài khoản Facebook "Thùy Nguyễn" quảng cáo là đại lý phân phối, bán sỉ số lượng lớn các loại sữa nổi tiếng.

Khi có người liên hệ đặt hàng, Ý yêu cầu người mua phải chuyển khoản tiền đặt cọc trước. Ngay sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng không giao hàng, chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đặt cọc của các bị hại.

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan chức năng xác định đối tượng sử dụng 4 tài khoản ngân hàng (đăng ký tên Hà Văn Ý) để nhận tiền đặt cọc.

Cơ quan điều tra thông báo những ai là bị hại đã bị đối tượng Hà Văn Ý lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo tại Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang hoặc liên hệ điều tra viên Vi Văn Hoài để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.