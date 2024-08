Lào sử dụng công nghệ vệ tinh AI cho chương trình tín chỉ carbon rừng

Nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề biến đổi khí hậu ở Lào, Chính phủ Lào đã ký Biên bản ghi nhớ với Công ty Carbon Lào (CCL) và Công ty Carbon Registry Thailand (CRT) về sử dụng công nghệ vệ tinh Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong tính toán lượng carbon rừng một cách chính xác và minh bạch.

Đây là lần đầu tiên công nghệ vệ tinh AI tiên tiến được sử dụng ở Đông Nam Á để tính toán chính xác và minh bạch lượng carbon rừng, một bước tiến quan trọng trong việc phát triển dự án REDD+ giúp giảm lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động phá rừng.

Thứ trưởng Bộ Nông Lâm Lào, ông Thongphat Vongmani cho biết Lào tự hào là quốc gia đi đầu khu vực trong việc sử dụng công nghệ viễn thám để tính toán lượng tín chỉ carbon rừng. Đây sẽ là một mô hình tốt cho việc sử dụng các ứng dụng vệ tinh để tính toán tín chỉ carbon.

Ông Thongphat khẳng định công nghệ này rất quan trọng, giúp giảm thiểu gian lận và giảm chi phí đầu tư, giúp tính toán và phân tích nhanh lượng carbon tích trữ trong diện tích rừng của Lào và cũng là để đảm bảo chắc chắn rằng việc phát triển dự án REDD+ đối với gần 16 triệu hecta rừng của Lào sẽ giúp giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính từ hoạt động phá rừng.

Theo ông Phouserth Keophouvong, Chủ tịch Công ty Carbon Credit Lao (CCL), công ty sẽ dồn lực cho việc sử dụng công nghệ hiện đại nhất để tính toán tín chỉ carbon, điều sẽ đem lại lợi ích tối đa cho người dân trên cả nước Lào.

Dự án này là một bước tiến lớn đối với việc tính toán tín chỉ carbon, bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn mới về độ chính xác và tính minh bạch.

Mục đích là để cải tiến phương pháp đo lượng carbon rừng trên phạm vi cả nước Lào và khu vực Đông Nam Á. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện liên tục trong mọi thời điểm, giúp đảm bảo duy trì giá trị của tín chỉ carbon.

Ông Chalat Sundara, Giám đốc Công ty Carbon Registry Thailand (CRT), nhấn mạnh: "Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên minh bạch tín chỉ carbon. Không lâu nữa, thế giới sẽ thấy được những giá trị thực của tín chỉ carbon.".

