Lao động tự do trở thành xu hướng của thế giới như thế nào?

Lực lượng lao động tự do đã chiếm tới 40% ở Mỹ và 27 quốc gia khác cũng có xu hướng mở rộng loại hình công việc này.

Chào mừng đến với tuần làm việc 100 giờ

Trong một nỗ lực nhằm cân bằng cuộc sống và công việc tốt hơn, một số nhà tuyển dụng đang đặt ra các giới hạn bằng hình thức “giờ cốt lõi” khi nhân viên phải “có mặt”. Nhiều nhân viên đang vận động hành lang để có sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, đề nghị những khoảng thời gian không thể xâm phạm như buổi tối và cuối tuần.

Ảnh minh họa. Nguồn: Ketut Subiyanto/Pexels.

Sự trỗi dậy của lực lượng lao động tự do

Trong tương lai, rất có thể bạn sẽ làm các công việc tự do. Theo báo cáo Trách nhiệm giải trình của Chính phủ Mỹ, lao động tự do chiếm 40% lực lượng lao động của nước này. Các công ty dự kiến sẽ mở rộng việc sử dụng lao động tự do lên đến mức 50% lực lượng lao động ở Mỹ vào năm 2050.

Việc sử dụng ngày càng nhiều nhân tài làm việc tự do không phải là một hiện tượng chỉ xảy ra ở Mỹ. Theo một cuộc khảo sát của công ty tư vấn kinh tế Oxford Economics, hơn 80% giám đốc điều hành ở 27 quốc gia có kế hoạch tăng số lượng nhân viên tự do của họ.

Mặc dù có thể mang lại nhiều tự do hơn và điều này rất hấp dẫn, nhưng việc được phân loại là nhân viên tự do cũng có nhược điểm của nó. Bạn chỉ cần nói chuyện với I Gig work: những công việc độc lập và ngắn hạn, trong đó người lao động không cần ký hợp đồng cố định với công ty như với các công việc truyền thống - họ có thể làm việc từ xa và sẽ được thanh toán tiền công khi hoàn thành công việc. Đây là xu hướng việc làm đang trở nên phổ biến. Đội ngũ nhân viên tự do, dịch giả tự do và nhà thầu độc lập đang ngày càng tăng thì sẽ thấy họ có ít phúc lợi hơn và công việc không được bảo đảm.

Nếu đi theo con đường làm việc tự do, dù là vì bạn muốn vậy hay vì công ty yêu cầu, thì bạn cũng cần phải làm tốt việc xây thương hiệu cá nhân. Như vậy, bạn có thể đảm bảo mình đại diện cho những điều có giá trị và có nhiều cơ hội việc làm hơn. Những người lao động tự do thường là những người đầu tiên mất việc khi có suy thoái kinh tế.

Khi bạn “hết hạn sử dụng”

Bạn cũng phải xây dựng thương hiệu cho mình như một biện pháp bảo vệ chống lại việc trở nên lỗi thời do tốc độ đổi mới nhanh chóng và các công nghệ như AR (thực tế tăng cường), tự động hóa và những đổi mới khác đang ảnh hưởng đến chúng ta. Công nghệ đã làm cho thế giới trở nên tự động hơn và loại bỏ nhiều công việc nhàm chán và lặp đi lặp lại, nhưng nó cũng làm cho nơi làm việc trở nên cạnh tranh hơn, có nhịp độ nhanh hơn, và mang tính toàn cầu.

Các nhà tiên đoán tương lai về công nghệ dự đoán rằng thiết bị máy tính di động, đeo được và gắn được sẽ tiếp tục thay đổi cách thức và nơi chốn mọi người thu thập và chia sẻ thông tin.