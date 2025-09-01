Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Ảnh: Như Ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1/9, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Như Ý.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn). Ảnh: Như Ý.

Trong sáng 1/9, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.