Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 85 năm Bác Hồ về nước

Tối 28/1, tại tỉnh Cao Bằng, diễn ra Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình tại đầu cầu Cao Bằng. Ảnh: TTXVN.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Cao Bằng có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến cảng Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTX.

Tham dự cầu truyền hình tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự tại điểm cầu Hà Nội, Ảnh: TTXVN.

Dự chương trình tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tại điểm cầu Nghệ An, dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.

Tham dự các điểm cầu còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu xúc động nghe Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sự kiện Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam cách đây 85 năm có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Chương trình hôm nay là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và là dịp nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, trước tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với những miền đất, những dấu mốc đã kết tinh thành một trục di sản lịch sử, cách mạng, văn hóa thống nhất của dân tộc Việt Nam. Sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý mà là sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập tự do của cách mạng Việt Nam. Từ những quyết định chiến lược được hình thành từ nơi núi rừng Cao Bằng, con đường cách mạng Việt Nam được xác lập dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh Nhà nước Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử mà là những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Đó là bài học dựa vào nhân dân, nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng cho thấy một yêu cầu có tính nguyên tắc, muốn giữ độc lập phải có nội lực đủ mạnh, muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội, muốn đi xa phải kiên định tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hiệu quả. Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất lúc này là chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: QĐND.

Tổng Bí thư nêu rõ, đến năm 2030, mục tiêu cao nhất không phải là những con số hình thức mà là đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn, thu nhập ổn định hơn, việc làm bền vững hơn, người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu. Khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là các vùng căn cứ địa cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được thu hẹp.

Đến năm 2045 hướng tới một nước Việt Nam phát triển tự chủ, an toàn và thịnh vượng. Nơi con người thực sự là trung tâm của phát triển, nơi mỗi người dân được tôn trọng, được bảo đảm an sinh và có cơ hội phát triển toàn diện.

Đối với vùng cội nguồn cách mạng Cao Bằng, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây vừa là nơi khởi nguồn cách mạng Việt Nam, vừa là vùng biên cương phên giậu của Tổ quốc; chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách xã hội mà còn là đầu tư cho nền tảng an ninh và tương lai dài hạn của quốc gia.

Từ Pác Bó nơi Bác Hồ trở về và đặt trọn niềm tin vào nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chân lý: Khi lòng dân vững thì đất nước vững, khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn, kế thừa xứng đáng với di sản mà Người để lại, hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ đảng viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Đồng bào các dân tộc tham dự chương trình tại điểm cầu Cao Bằng. Ảnh: TTXVN.

Tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Cao Bằng. Ảnh: TTXVN.

Sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Pác Bó, đặt nền móng cho cuộc hồi sinh dân tộc: Xác lập đường lối đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng căn cứ, gây dựng lực lượng, tổ chức và huy động sức mạnh to lớn của nhân dân, chuẩn bị cho ngày toàn dân đứng lên giành chính quyền. Từ điểm khởi đầu ấy, một phương pháp cách mạng đã hình thành và được kiểm chứng bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Cầu truyền hình được tổ chức theo mạch tư duy xuyên suốt “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm ba chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Chương “Đôi tay vạch đường” tập trung làm rõ khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Nội dung chương lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ, xác định kẻ thù, lựa chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đây là chương của định hướng, quyết sách và phương pháp, nơi “đôi tay” của Người vạch ra con đường đi cho cách mạng Việt Nam.

Chương “Vòng tay nhân dân” làm nổi bật bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Chương “Giương cao ngọn cờ” khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh những bài học còn nguyên sức sống: Chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết toàn dân và kiên định mục tiêu quốc gia.

Các tiết mục văn nghệ tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Múa minh họa "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của chương trình là việc tổ chức bốn điểm cầu theo mô hình “mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ”. Mỗi điểm cầu không chỉ mang ý nghĩa địa lý, lịch sử mà còn đảm nhiệm một chức năng tư tưởng trong kịch bản, tạo thành một “đường dây” xuyên suốt. Hình tượng “đôi bàn tay” được sử dụng như biểu tượng trung tâm: Đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của các thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai.

Ngôn ngữ thể hiện của cầu truyền hình lấy âm nhạc làm mạch cảm xúc, với các ca khúc tiêu biểu theo từng thời kỳ được xử lý theo tinh thần đương đại, kết hợp chất liệu dân gian vùng miền như then, hát ru, ví giặm, chất liệu Nam Bộ, tạo nên sự hòa quyện nhiều giọng điệu trong một tinh thần chung. Với cách tiếp cận đó, “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ kể lại lịch sử mà mở ra một cuộc đối thoại với hiện tại. Từ điểm tựa Cao Bằng, cội nguồn cách mạng, chương trình góp phần tạo nên một “cuộc vận động tinh thần” quy mô quốc gia, khơi dậy niềm tin vào đường lối phát triển, củng cố tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc trong thời đại mới.

Không gian sân khấu được tái hiện với hình ảnh nhà sàn mộc mạc giữa nền thanh âm dân tộc của những ca khúc quen thuộc, cảm xúc lắng sâu, lan tỏa, tạo nên một khoảnh khắc nghệ thuật thiêng liêng.

Với sự chuẩn bị công phu, dàn dựng kỹ lưỡng, chương trình tại điểm cầu Nghệ An góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn bộ chương trình, lan tỏa niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều di tích, địa danh gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: Bến Nhà Rồng, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 5 Châu Văn Liêm), Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh… Với tình cảm, trách nhiệm của thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố “văn minh, hiện đại, nghĩa tình, “vì cả nước, cùng cả nước”, xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của cả nước.

Từ Thành phố mang tên Bác, tình cảm thiêng liêng dành cho Người được hóa thành khát vọng hành động. Khát vọng ấy trở thành động lực để vươn lên, đổi mới và hội nhập, để mỗi bước đi hôm nay đều mang theo niềm tin, ý chí và tinh thần dấn thân vì tương lai của đất nước.

Khi những lời trong Di chúc của Người vang lên, nhân dân theo dõi chương trình đồng loạt đứng dậy, hướng về sân khấu và màn hình các điểm cầu. Nhiều người lặng lẽ đặt bàn tay lên trái tim mình, như một lời thầm hứa sẽ biến những căn dặn thiêng liêng của Người trước lúc đi xa thành hành động trong cuộc sống hôm nay. Không gian sân khấu được tái hiện với hình ảnh nhà sàn mộc mạc giữa nền thanh âm dân tộc của những ca khúc quen thuộc, cảm xúc lắng sâu, lan tỏa, tạo nên một khoảnh khắc nghệ thuật thiêng liêng.

Các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Hà Nội.

Các tiết mục văn nghệ tại điểm cầu Hà Nội.

Các tiết mục văn nghệ tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Nghệ An, NSND Thu Hiền để lại dấu ấn sâu sắc với ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”, tạo nên không gian âm nhạc thiêng liêng, xúc động.

Chương trình tại điểm cầu Nghệ An còn góp phần làm rõ tư tưởng xuyên suốt của chương trình đó là vai trò của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết và giá trị bền vững của những quyết sách chiến lược mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng từ năm 1941. Các phóng sự, hình ảnh tư liệu đan xen đã khắc họa sinh động Nghệ An như chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của Người, từ đó lan tỏa tinh thần Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.