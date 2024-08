Lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta, lãnh đạo các đảng, các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Toàn văn Thư chúc mừng của Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez viết: “Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhân dịp Đồng chí được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đồng chí, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam phát huy những chiến thắng vẻ vang trong cuộc đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước, tiếp tục thúc đẩy thành công công cuộc đổi mới, bảo đảm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh như Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam anh em đã đề ra.

Chúng tôi xin được nhấn mạnh mong muốn và cam kết trong việc tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp và tình cảm anh em giữa hai Đảng đã được các lãnh đạo lịch sử Fidel Castro Ruz và Hồ Chí Minh kính yêu xây đắp. Chúng tôi xin gửi tới Đồng chí những tình cảm anh em, hữu nghị thân thiết nhất".

Toàn văn Điện mừng của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un viết: “Được tin Đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin gửi tới Đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt. Chúc Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đồng chí, sẽ đạt được tiến triển to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội".

Điện chúc mừng của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio viết: “Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Ngài nhân dịp Ngài được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam... Tôi tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh dưới sự lãnh đạo xuất sắc của Ngài. Nhật Bản và Việt Nam đã và đang xây dựng quan hệ hợp tác mật thiết trên mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, văn hóa và giao lưu nhân dân... Tôi tin tưởng rằng việc Ngài - một người bạn lớn quan trọng của Nhật Bản, được bầu giữ chức Tổng Bí thư sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Tôi mong muốn tiếp tục cùng Ngài đưa mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới trong thời gian tới".

Trong thư chúc mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm, uy tín cao và phẩm chất cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được và xác định các phương hướng hợp tác song phương trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo nhiều chính đảng cũng đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong thư, điện chúc mừng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức vụ cao nhất của Đảng là kết quả của sự nỗ lực nhiều năm cống hiến của Đồng chí vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam, di sản trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục công cuộc cải cách mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam đã tiến hành để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel đánh giá sự kiện sẽ là một trang mới trong quan hệ hàng thế kỷ giữa hai đảng, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác vì lợi ích quốc gia, đồng thời thúc đẩy các lý tưởng của phong trào cộng sản và công nhân; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục con đường phát triển kinh tế và xã hội cũng như tiếp tục hành động vì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Dominicana Miguel Mejía khẳng định việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam, của các đồng chí lãnh đạo Đảng đối với đồng chí Tô Lâm, thể hiện tầm nhìn chính trị, sự kiên định, sự cam kết với đường lối của Đảng, lý tưởng và sự dẫn dắt của Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước kế tục.

Ban Bí thư Đảng Cộng sản Bolivia bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra và đạt được những thành tựu cách mạng mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mexico tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ tiếp tục tiến lên và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ giữa Đảng Cộng sản Mexico và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Argentina Jorge Kreyness tin tưởng rằng, tiếp nối di sản của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội thông qua việc củng cố chủ quyền và nâng cao phúc lợi cho người dân.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.