Lãnh đạo các chính đảng tiếp tục chúc mừng 95 năm Đảng Cộng sản VN

* Thư chúc mừng của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, viết:

“Những đảng viên cộng sản Việt Nam luôn là tấm gương của những người yêu nước chân chính, đi đầu trong công cuộc phát triển chính trị, kinh tế-xã hội của Tổ quốc để xây dựng một đất nước có chủ quyền hùng mạnh.

Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao vai trò, uy tín của đất nước ở khu vực và trên thế giới.

Cộng hòa Belarus và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã và đang là những người bạn thủy chung và đối tác có trách nhiệm, có mối quan hệ dựa trên nguyên tắc tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau”.

* Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, viết:

“Nhân dịp kỷ niệm 95 năm, chúng tôi xin chúc những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam thành công to lớn trong việc thực hiện các kế hoạch đã đặt ra và chúng tôi hy vọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nga sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển”.

* Thư chúc mừng của Bí thư Toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel, viết:

“Ngay từ thời điểm ra đời, hai đảng cộng sản của chúng ta đã là các đảng anh em. Lịch sử chung của chúng ta đã đánh dấu phong trào cách mạng thế giới. Lịch sử này là hình mẫu, trải qua các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc của nhân dân hai nước và là biểu trưng của tình đoàn kết không ngừng nghỉ.

Gần một thế kỷ qua, Việt Nam đã thực hiện các nhiệm vụ anh hùng để vươn lên nằm trong số các quốc gia được tôn trọng nhất, năng động nhất và phát triển tốt nhất.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm thân mến sẽ tiếp tục vượt qua các thử thách của sự phát triển liên tục trong thế giới đương đại hiện nay một cách vinh quang. Đảng Cộng sản Pháp sẽ luôn đồng hành ủng hộ các đồng chí trên con đường này”.

* Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức Patrik Köbele, viết:

“Đoàn kết với nhân dân Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một phần quan trọng trong sự nghiệp quốc tế của những người cộng sản Đức.

Ngày nay, đoàn kết với Việt Nam cũng là mối quan tâm quan trọng của Đảng Cộng sản Đức và chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu mà mình đã đề ra trong những thập kỷ tới để xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa thịnh vượng”.

* Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Gyula Thurmer, viết:

“Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trên con đường của chủ nghĩa xã hội. Trong suốt 95 năm tồn tại và phát triển, sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên nền tảng vững chắc là sự ủng hộ kiên định của nhân dân Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của phong trào cộng sản quốc tế.

Chúng tôi xin chúc các đồng chí sẽ đạt được những thành công lo lớn trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, duy trì sự đồng thuận xã hội và đạt được mục tiêu chiến lược đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21”.

* Điện mừng của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Iraq Raid Fahmi, viết:

“Trong suốt 95 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam anh em luôn trung thành đại diện cho lợi ích của dân tộc Việt Nam, lãnh đạo nhân dân đạt được nhiều thành công lớn. Cuộc đấu tranh anh hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam chống lại chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc và cho độc lập dân tộc, cũng như những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế trở thành một hình mẫu đầy cảm hứng cho các dân tộc trên toàn thế giới đấu tranh cho tự do, hòa bình và chủ nghĩa xã hội”.

* Thư chúc mừng của Chủ tịch Liên minh các Đảng Cánh tả châu Âu Walter Baier, viết:

“Chúng tôi đánh giá cao tất cả những thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong các cuộc đấu tranh trước đây và trong duy trì sự lãnh đạo hiện nay đối với chính phủ.

Chúc các đồng chí tiếp tục thành công trong hiện tại và tương lai, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí những lời chào đoàn kết từ châu Âu”.

* Điện mừng của Đảng Cộng sản Mỹ, viết:

“Đảng Cộng sản Mỹ luôn hướng về và được truyền cảm hứng từ những thành tựu lớn lao Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã đạt được. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo đói nhất đã trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam đang tiếp tục phát triển với tốc độ cao và đang khẳng định với thế giới về thành quả mà một nước xã hội chủ nghĩa có thể đạt được.

Chúng tôi vinh dự được cùng chung vui với các bạn trong dịp kỷ niệm quan trọng này và tin tưởng rằng trong những năm sắp tới, Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công đạt được các mục tiêu quan trọng đã đề ra vào giữa thế kỷ này, bao gồm mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2035 và thu nhập cao vào năm 2045”.

* Thư chúc mừng của Phó Chủ tịch Đảng Azerbaijan mới Tahir Budagov, viết:

“Dưới sự lãnh đạo thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam, với kinh nghiệm chính trị sâu rộng và vốn di sản phong phú, Việt Nam đã đạt được sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng, vị thế quốc tế gia tăng và trở thành một trong những nhân tố quan trọng định hình tương lai của khu vực.

Đảng Azerbaijan mới rất coi trọng hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam cả ở cấp độ song phương và trong các tổ chức quốc tế. Tôi tin tưởng rằng, sự phát triển quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan mới vì lợi ích hai nước, hai dân tộc chúng ta sẽ tạo động lực tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống Việt Nam - Azerbaijan”.

