Làng du lịch kín tiếng, giữ nguyên vẻ hoang sơ ở Quảng Ninh

Làng du lịch cộng đồng thôn Khe Phương, xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh . Ngôi làng nằm lọt giữa núi rừng và từng là thôn khó khăn bậc nhất của Quảng Ninh. Đây từng vùng sâu, vùng xa của TP Hạ Long cũ, có 45 hộ dân, 186 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào Dao Thanh Phán. Trước đây, người dân chỉ phụ thuộc vào sinh kế chính là trồng rừng, làm lâm nghiệp và chăn nuôi. Thời gian gần đây, Khe Phương trở nên nổi tiếng thu hút nhiều khách du lịch tới đây khi phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch sinh thái.

Năm 2022, sau khi ngôi nhà sàn cộng đồng hoàn thành, các sản phẩm tham quan và điểm đến cũng lần lượt được hoàn thiện.

Nằm cách xa trung tâm nơi phố thị tấp nập của tỉnh Quảng Ninh khoảng 60 km, khi đến Khe Phương, Kỳ Thượng, khách du lịch được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, không khí trong lành và mát mẻ khác xa với ồn ã của thị thành.

Đến đây, du khách có thể đạp xe đạp chạy trên tuyến đường bê tông xuyên giữa thung lũng xa xa là những ruộng bậc thang nằm xen kẽ giữa núi rừng xanh mướt hùng vĩ.

Mùa thu trên đỉnh Kỳ Thượng cũng khiến nhiều người xao xuyến. Không khí mát mẻ, nắng nhẹ nhàng rọi xuống vùng núi cao bao quanh là rừng đại ngàn...

Bên cạnh đó, du khách có dịp tìm hiểu về bản sắc, văn hóa con người và các phong tục của dân tộc Dao Thanh Phán ở nơi đây.

Du khách được trải nghiệm đến tham quan nếp nhà cổ của người Dao, uống chè được hái từ những cây chè cổ thụ trong rừng và nghe người Dao kể về sử thi hào hùng của dân tộc mình.

Anh Bàn Văn Vi chia sẻ, đồng bào dân tộc Dao ở Kỳ Thượng tích cực tham gia phát triển du lịch cộng đồng dựa vào các thế mạnh văn hóa truyền thống của dân tộc và tài nguyên sinh thái ở địa phương.

"Bà con có thay đổi nhận thức rõ rệt, thấy văn hóa của mình trước ở bóng tối mà giờ được đưa ra ngoài để mọi người biết đến, được sự quan tâm tạo điều kiện phát triển thì tất cả các cụ đều phấn khởi vui mừng, từ đó mọi người dân cũng đồng tình, để mang những nét văn hóa đậm đà bản sắc này ra cộng đồng, giữ gìn để truyền bá con cháu sau này cùng duy trì", anh Vi chia sẻ.

Vào những ngày lễ truyền thống như lễ Cấp sắc, Tết dài, cúng Bàn Vương... du khách đến đây tham quan được tới các gia đình để họ trải nghiệm thực tế và dùng bữa cùng gia chủ. Vào cuối tuần thì tổ chức hát, giao lưu, nhảy sạp cùng bà con dân bản.

Mô hình du lịch cộng đồng đi vào hoạt động ổn định không chỉ tạo sản phẩm du lịch mới, tạo công ăn việc làm ổn định và thu nhập tăng thêm đáng kể cho người dân địa phương.

