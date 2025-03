Lần đầu iPhone 16e bị ‘mổ bụng’

Mặc dù thiết kế bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với iPhone 14, theo YouTuber chuyên mổ xẻ thiết bị REWA Technology, iPhone 16e vẫn mang lại một số bất ngờ bên trong.

Cận cảnh phần cứng bên trong của iPhone 16e. Ảnh: 9to5Mac.

iPhone 16e hiện đã chính thức có mặt tại các cửa hàng. Chiếc điện thoại tầm trung mới của Apple có thiết kế bên ngoài khá giống iPhone 14, nhưng bên trong được trang bị chip A18

Trong đoạn video dài 5 phút được chia sẻ trên YouTube, REWA Technology đã trình bày cách tháo lắp iPhone 16e đồng thời cho cái nhìn chi tiết về các thành phần bên trong. Mặc dù thiết kế bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với iPhone 14, iPhone 16e vẫn mang lại một số bất ngờ về phần cứng.

Theo REWA Technology, hầu hết thành phần của chiếc điện thoại được sắp xếp gần như giống với mẫu iPhone 15 thường.

Sự khác biệt rõ ràng nhất nằm ở camera sau. Trong khi iPhone 15 có hai ống kính, bao gồm một góc rộng và một góc siêu rộng, iPhone 16e chỉ sử dụng một ống kính góc rộng 48 MP.

Điều này giúp module camera có kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể, nhờ đó mà Apple đã có thể lắp được viên pin dung lượng lớn hơn vào iPhone 16e.

iPhone 16e sử dụng cùng một hệ thống dựa trên dòng điện áp thấp để tháo và thay thế pin bên trong, giúp quá trình này trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Đáng chú ý, video tháo lắp cho thấy pin của máy có dung lượng lên tới 4.005 mAh, con số cao hơn so với những báo cáo trước đó của một số YouTuber khác.

Để so sánh, dung lượng này gần như gấp đôi so với viên pin được sử dụng trong chiếc iPhone SE 3 là 2.018 mAh. Thậm chí, iPhone 16e có viên pin lớn hơn gần 10% so với iPhone 16 và iPhone 16 Pro. Dung lượng pin này cũng không xa so với pin của iPhone 16 Pro Max là 4.685 mAh.

Apple C1, chip modem 5G đầu tiên của Apple. Ảnh: Rewa Technology.

Về module Face ID, nó gần như giống hệt với phiên bản trên iPhone 14 do iPhone 16e sử dụng thiết kế khoét đỉnh kiểu "tai thỏ" thay vì Dynamic Island.

Ngoài ra, video tháo lắp cũng tiết lộ sự xuất hiện của chip C1, modem 5G đầu tiên của Apple. Chip này kết hợp công nghệ baseband 4 nm với công nghệ transceiver 7 nm.

Như các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm đã tiết lộ trước đó, modem mới này hoạt động hiệu quả và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với các modem Qualcomm được sử dụng trong các mẫu iPhone khác.