Lamine Yamal đáp trả cực gắt về Real Madrid

“Miễn là tôi còn giành chiến thắng, chẳng ai có thể nói gì được tôi cả. Lúc này, họ chẳng thể nói gì về tôi. Còn chừng nào thắng được tôi, lúc đó hãy lên tiếng”, Yamal đáp trả một câu hỏi từ phóng viên liên quan đến những phát ngôn gần đây của anh bị cho là “chưa trưởng thành”.

Mọi chuyện bắt đầu sau trận chung kết Copa del Rey hôm 27/4, khi Barcelona của Yamal đánh bại Real Madrid với tỷ số 3-2. Trong cuộc trò chuyện với báo giới, tài năng trẻ người Tây Ban Nha cho biết: "Real Madrid đơn giản không thể đánh bại Barcelona", và "biết trước rằng Real Madrid ghi bàn rồi thì cũng thua cuộc".

Phát ngôn của Yamal tạo ra một làn sóng tranh cãi trên các mạng xã hội. Một số cổ động viên cho rằng anh quá “ngạo mạn”, trong khi những người khác lại tỏ ra ủng hộ, cho rằng sự tự tin của cầu thủ 17 tuổi chính là “khí chất” của một ngôi sao lớn.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi lại trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Inter Milan về phát ngôn này, Yamal không hề tỏ ra bối rối. Câu hỏi của phóng viên về việc liệu Yamal có thực sự trưởng thành hay không sau những chia sẻ vừa qua không làm anh nao núng.

Không có gì bất ngờ, Yamal nhiều khả năng tiếp tục được HLV Hansi Flick tin dùng trong trận đấu với Inter Milan. Cầu thủ tuổi teen của Barcelona nhận xét đội bóng Italy có một hàng phòng ngự rất mạnh mẽ, và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công lợi hại.

Chia sẻ về trận đấu sắp tới, Yamal khẳng định anh không cảm thấy áp lực: “Tôi không coi đây là áp lực. Sau cùng, tôi đã sống xa nhà và tự lập lâu rồi. Những áp lực mà mọi người nhắc đến tôi đã để lại từ lâu”.

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Barcelona và Inter Milan sẽ diễn ra lúc 2h ngày 1/5.

