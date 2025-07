Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt sau 15 năm bên nhau

"Vợ chồng tôi vì con nên dẹp bớt cái tôi. Cả hai ít khi to tiếng. Những khi to tiếng thì người này đang nóng tính, người kia sẽ dịu lại. Sau đó cả 2 vợ chồng ngồi với nhau để giải quyết vấn đề. Đặc biệt, trong mỗi lần như thế, ai sai thì người đó phải nhận lỗi. Chúng tôi nghĩ công việc ở ngoài đã rất áp lực. Do đó, về đến nhà là bỏ mọi áp lực ra bên ngoài và cứ vui là được. Hơn nữa, chúng tôi ở chung với bố mẹ nên không muốn mọi người phiền lòng", Lâm Vỹ Dạ cho biết.