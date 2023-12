Làm sao tiến về phía trước, bỏ lại những tổn thương?

Ở một mức độ nào đó, chúng ta đều là những người gác cổng cho điều không được nói ra. Mặc dù hành trình chữa lành của mỗi người khác nhau, nhưng đều bắt đầu với quyết định kiếm tìm cánh cửa. Ta chọn mở ra và bóc tách món thừa kế về cảm xúc của mình, để trở thành những tác nhân tích cực trong việc chuyển hóa số phận.

Trong nhiều thập niên, phân tâm học đương đại đã và đang điều tra cách thức khiến chấn thương được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi lưu giữ trong tâm trí và cơ thể. Các nhà nghiên cứu cho rằng chấn thương của tổ tiên được truyền lại như một sự kế thừa về cảm xúc, để lại dấu vết trong tâm trí chúng ta và các thế hệ tương lai.

Tiếp nối tinh thần đó, Galit Atlas - Tiến sĩ và cũng là Nhà phân tâm học, giám sát lâm sàng tại New York đã ra mắt Kế thừa cảm xúc, mang đến góc nhìn sinh động và gần gũi giúp độc giả dễ dàng khám phá chủ đề này. Thông qua những câu chuyện có thật về quá trình trị liệu tâm lý của nhiều bệnh nhân, tác giả dẫn dắt người đọc theo dõi hành trình giải phóng góc tối trong tâm thức đang bị quá khứ giam giữ.

Theo tác giả, chính những bí mật chưa được nhìn nhận này ngăn cản con người phát huy hết các tiềm năng của bản thân. Chúng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất, tạo ra khoảng cách giữa những gì ta muốn và những gì ta có. Những cơn đau đầu, ám ảnh, nỗi sợ, mất ngủ… đều là dấu hiệu cảnh báo đáng chú ý.

Nằm trong top sách bán chạy nhất trang Amazon năm 2022, Kế thừa cảm xúc giới thiệu mối quan hệ kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai và đặt câu hỏi: Làm thế nào để vượt qua chấn thương cảm xúc và tiến về phía trước?

“Thứ ám ảnh không phải là người chết mà là những khoảng trống trong ta, do bí mật của người khác để lại”. Đó là trích dẫn và cũng chính là tinh thần mà tác giả truyền tải thông qua Kế thừa cảm xúc. Cuốn sách viết về những trải nghiệm từng phải chịu cảnh câm lặng, không chỉ thuộc về chúng ta mà còn của cha mẹ, ông bà và thế hệ đi trước.

Khi tin rằng im lặng là cách tốt nhất để xóa đi cảm xúc khó chịu, chúng ta giữ cho những thông tin này nằm xa ý thức của mình. Chính cơ chế phòng vệ cảm xúc mà sự kìm nén đã tầm thường hóa ký ức và làm chúng mất đi ý nghĩa. Trong những trường hợp đó, chấn thương được lưu giữ trong tâm trí như một sự kiện “không đáng kể”, “không có gì quan trọng”. Sự ngắt kết nối giữa ý nghĩ và cảm xúc cho phép bảo vệ bản thân khỏi việc cảm thấy điều gì đó quá tàn khốc nhưng cũng giữ cho tổn thương bị cô lập và không được xử lý.

Cuốn sách đề cập đến những bí mật liên thế hệ và trải nghiệm chưa được xử lý. Từ đó, Galit Atlas tiếp thu lời khẳng định của Tolstoy: Các gia đình hạnh phúc đều giống nhau; còn mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng của nó. Mọi tổn thương đều diễn ra trong các gia đình và để lại dấu ấn cảm xúc cho những thành viên chưa được sinh ra.

Cuốn sách ra đời trên chiếc ghế dài, từ cuộc đối thoại thân mật của chính tác giả và bệnh nhân trong quá trình trị liệu.

Sách chia thành 3 phần:

Phần I tập trung vào thế hệ thứ ba của những người sống sót - cách mà chấn thương của ông bà tự thể hiện trong tâm trí con cháu. Qua đó, thảo luận ý tưởng của Giáo sư Yolanda Gampel về “phóng xạ của chấn thương”, đó là “bức xạ” về mặt cảm xúc của thảm họa - nó lan truyền vào cuộc sống của các thế hệ sau.

Phần II tập trung vào những bí mật mà cha mẹ của các nhân vật được trị liệu đã chôn giấu, khám phá sự thật không thể nói trước khi ta được sinh ra hoặc thủa ấu thơ. Những sự thật đó, mặc dù nhiều người không biết về mặt ý thức, nhưng lại định hình cuộc sống của họ.

Phần III là cuộc tìm kiếm bí mật mà chúng ta giữ kín với bản thân, những sự thật mà việc nhận biết đem lại quá nhiều đe dọa hoặc không thể xử lý.

Qua Kế thừa cảm xúc, tác giả kể những câu chuyện nhiều tầng lớp về các bệnh nhân của bà. Họ cùng nhau khai quật bí mật, kéo người đọc về hiện tại xuyên qua quá khứ. Và khẳng định rằng: khi sẵn sàng mở ra món tài sản thừa kế của mình, con người có thể đối đầu với những bóng ma để khám phá tương lai.

Tác giả Galit Atlas

Tiến sĩ Galit Atlas là một nhà phân tâm học và giám sát lâm sàng hành nghề tư nhân ở New York. Bà là giảng viên của chương trình Sau Tiến sĩ về Tâm lý trị liệu và Phân tâm học của Đại học New York.

Bà đã xuất bản 3 cuốn sách cho các bác sĩ lâm sàng và nhiều bài báo tập trung vào giới tính, tính dục. Ấn phẩm trên New York Times A Tale of Two Twins (Câu chuyện về hai cặp sinh đôi) của bà đã giành được giải thưởng Gradiva năm 2016.