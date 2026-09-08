Làm sao dung hòa nhịp sống của ba thế hệ trong một mái nhà?

Khi mỗi m2 trong căn hộ lõi nội đô phải gánh quá nhiều nhu cầu, quyết định đổi nhà không đơn thuần là thêm diện tích.

Cân đối không gian sống có đầy đủ chỗ vui chơi cho con cái, khoảng riêng cho ông bà, nơi nghỉ ngơi của ba mẹ là bài toán khá điển hình với “thế hệ kẹp giữa” (Sandwich Generation) - những người đồng thời chăm lo cho con cái và cha mẹ lớn tuổi.

Một mái nhà, ba thế hệ và những nhu cầu sống khác nhau

Với thế hệ này, một mái nhà phải cùng lúc làm tròn 3 vai: Đủ không gian an toàn để con trẻ lớn lên; đủ khoảng xanh và thuận tiện để ông bà an hưởng tuổi già; đủ tiện nghi để vợ chồng duy trì nhịp sống riêng.

Người mua nhà chấp nhận ở xa trung tâm để đổi lấy không gian sống rộng và mức giá dễ tiếp cận hơn.

Đáng chú ý, khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận người mua chấp nhận ở xa trung tâm để đổi lấy không gian sống rộng rãi và mức giá dễ tiếp cận hơn, miễn là nơi đến có hạ tầng và tiện ích đồng bộ. Cụ thể, có 69% người được hỏi lựa chọn vùng ven hoặc các khu vực đang phát triển trong chiến lược tìm kiếm bất động sản 3-5 năm tới. Quan trọng không kém là hạ tầng kết nối và mức độ hoàn thiện của tiện ích hàng ngày.

Trong bối cảnh đó, mô hình đô thị tích hợp - nơi nhiều nhu cầu từ không gian xanh, giáo dục, mua sắm, vận động đến sinh hoạt cộng đồng được tổ chức trong cùng một hệ sinh thái - trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với các gia đình tìm môi trường sống dài hạn.

Khi đô thị được thiết kế cho nhiều nhịp sống

Triết lý xuyên suốt của hướng đi này là ngôi nhà, cũng như khu đô thị, phải có khả năng “lớn lên” cùng đời sống cư dân. Ở quy mô đô thị, khả năng thích ứng với nhiều giai đoạn sống thể hiện ở hệ sinh thái đủ đa dạng để mỗi thành viên có thể tìm thấy không gian phù hợp nhu cầu.

Giá trị của mô hình tích hợp vì thế không nằm ở số lượng tiện ích, mà ở việc những tiện ích ấy có thực sự phục vụ được nhịp sống khác nhau trong cùng một gia đình hay không.

Tại các đô thị tích hợp của Nam Long, mỗi thế hệ có thể tìm thấy nhịp sống riêng.

Cách tiếp cận này được triển khai tại các khu đô thị Nam Long ở nhiều khu vực. Điểm chung không chỉ nằm ở quy mô, mà ở cách mỗi đô thị từng bước kiến tạo môi trường để nhiều nhu cầu sống có thể diễn ra trong cùng một hệ sinh thái. Tại khu nam TP.HCM, Mizuki Park (Bình Chánh) rộng 26 ha là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình, với tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Dự án dành hơn 70% diện tích cho công viên, mảng xanh và tiện ích. Ở phía tây TP.HCM, Waterpoint (Bến Lức) hiện là đại đô thị lớn nhất của Nam Long với quy mô 355 ha bên sông Vàm Cỏ Đông. Với định hướng phục vụ hơn 30.000 cư dân, dự án đã bàn giao hơn 1.400 sản phẩm cùng nhiều tiện ích đi vào vận hành. Đi về phía đông TP.HCM, Izumi City (Long Hưng, Đồng Nai) đang dần thành hình trên quy mô 170 ha, sở hữu 6,1 ha mặt nước nội khu và 20,1 ha mảng xanh. Trong đó, phân khu Izumi Gardenia đã vận hành và bàn giao sổ hồng.

Không gian ven sông và hệ tiện ích tại Izumi City mở ra lựa chọn cho những nhịp sống khác nhau.

Quyết định an cư cho nhiều thế hệ khó có thể đưa ra chỉ từ một góc nhìn. Vợ chồng trẻ có thể quan tâm đến sản phẩm và khả năng tài chính; khi nghĩ cho con, họ nhìn vào môi trường phát triển và tiện ích. Với ông bà, sự thuận tiện, cảnh quan và không gian dành cho tuổi già lại trở thành tiêu chí đáng cân nhắc.

Không gian trải nghiệm dự án Mizuki Park tại Nam Long Experience 2026. Ảnh phối cảnh.

Từ nhu cầu đó, Nam Long Experience 2026 được tổ chức như điểm tiếp cận tập trung, nơi các thành viên trong gia đình có thể cùng tìm hiểu nhiều dự án, dòng sản phẩm, không gian sống và chính sách tài chính của hệ sinh thái Nam Long. Từ đó, người mua có thể đối chiếu nhu cầu từng thế hệ và đưa ra lựa chọn trước một quyết định an cư dài hạn.