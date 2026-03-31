Làm rõ vụ một người chết trôi nổi dưới kênh ở Đồng Tháp

  • Thứ ba, 31/3/2026 16:31 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Ngày 31/3, UBND xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ một trường hợp chết trôi nổi dưới kênh 1-5.

Khoảng 6 giờ ngày 31/3, người dân ấp 1, xã Mỹ Thiện bất ngờ phát hiện một thi thể trôi trên kênh 1-5 (xã Mỹ Thiện) nên khẩn trương trình báo công an xã. Thi thể là nam giới, mặc áo sơ mi sọc tay ngắn, quần vải màu xanh, trong tư thế nằm úp; bàn chân phải bị mất.

Kenh xa My Thien anh 1

Ngành chức năng đang làm rõ vụ người chết trôi dưới kênh địa bàn Mỹ Thiện.

Qua xác minh của cơ quan công an, xác định nạn nhân là anh V.M.T. (sinh năm 1992, ngụ xã Mỹ Thiện), có tiền sử nghiện rượu, không nghề nghiệp, sống cùng người em trai tại địa phương. Phía gia đình nạn nhân cũng xác nhận thi thể này chính là anh V.M.T.

Công an xã Mỹ Thiện lập biên bản vụ việc; đồng thời báo cáo ngành chức năng tỉnh để tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến một người chết trôi dưới kênh này.

Xe máy bị cuốn gầm xe container, 2 người thương vong

Tối 28/3, tại điểm giao giữa tỉnh lộ 878B và quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 người thương vong.

22:24 28/3/2026

Trẻ 2 tuổi đuối nước tại nhà vệ sinh ở Đồng Tháp

Trẻ 2 tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh, đây là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại nhóm trẻ Hoa Sen thuộc Tổ 12, khu phố 27, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

15:24 26/3/2026

Vì sao nhiều nhà ở Đồng Tháp phải đóng kín cửa khi ăn cơm?

Nhiều người dân ở ấp Dương Hòa, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp rất bức xúc trước tình trạng nhiều trại chăn nuôi gà đẻ thường xuyên bốc ra mùi hôi, tiếng ồn làm “đảo lộn” cuộc sống.

10:20 25/3/2026

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

PV/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Kênh xã Mỹ Thiện Đồng Tháp Chết trôi Người chết Đồng Tháp Kênh xã Mỹ Thiện

    TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tối 30/4

    Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức ngày hội “Non sông thống nhất” kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

