Làm rõ vụ giám đốc công ty là người nước ngoài tử vong trên ôtô

Khởi tố 37 phụ nữ và 1 giám đốc vì lập giả hồ sơ thai sản để trục lợi

Công an Hà Nam khởi tố 38 bị can (37 bị can là lao động nữ hưởng chế độ thai sản, 1 bị can là Giám đốc Công ty TNHH thương mại xây dựng Havico) vì liên quan đến việc lập giả hồ sơ thai sản để trục lợi bảo hiểm.