Làm lạnh nhanh - tiêu chí chọn máy lạnh được ưa chuộng mùa nắng nóng

Hè này, những dòng máy lạnh có khả năng làm lạnh nhanh, ổn định đang được người dùng ưu tiên lựa chọn.

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu mua điều hòa tăng cao. Tại khu vực ngành hàng điện lạnh ở các siêu thị điện máy TP.HCM, lượng khách tìm mua máy lạnh và các thiết bị làm mát cũng trở nên đông đúc.

Chị Thu Trang (TP.HCM) chia sẻ về tiêu chí chọn mua máy lạnh trong mùa hè: “Tôi ưu tiên các sản phẩm làm lạnh nhanh. Với tôi, đã là máy lạnh bật lên phải lạnh ngay, còn nếu chỉ mát thôi thì không khác gì quạt”.

Trong khi đó, anh Việt (TP.HCM) cho biết bản thân có trải nghiệm không thoải mái với chiếc điều hòa cũ. “Mỗi lần từ ngoài nắng về, bật điều hòa đến 5-10 phút mới thấy mát một chút, khá khó chịu. Vì thế, tôi đặc biệt quan tâm đến khả năng làm lạnh nhanh khi mua sản phẩm mới”, anh Việt chia sẻ.

Người dùng ưu tiên các thiết bị làm lạnh nhanh khi thời tiết nắng nóng.

Đáp ứng nhu cầu người dùng, các dòng điều hòa thế hệ mới tích hợp tính năng làm lạnh tức thì, tăng cảm giác thoải mái và giảm thời gian chờ đợi.

Theo anh Hùng (TP.HCM), nhân viên ngành hàng điện lạnh tại Điện Máy Xanh, điều hòa DHV Series của Livotec được chú ý trong thời gian qua nhờ giải quyết đúng nhu cầu làm lạnh nhanh của người dùng.

“DHV Series sử dụng công nghệ i-Boost giúp máy nén tăng tốc hoạt động ở tần số cao nhất ngay khi khởi động khiến luồng khí mát được thổi ra nhanh chóng. Thiết bị tích hợp hệ thống quạt dàn lạnh với động cơ BLDC giúp tăng lưu lượng gió thổi ra và duy trì trạng thái vận hành êm ái. Đồng thời, thiết kế cửa gió Micro-air của DHV Series tối ưu hóa biên độ mở, nhờ đó luồng khí lạnh được thổi xa và luân chuyển đều khắp phòng. Chỉ sau 30 giây, người dùng đã cảm nhận được luồng khí mát lạnh”, anh Hùng cho biết.

Ngoài ra, DHV Series sử dụng chip IVO 4.0 có khả năng vận hành trong dải điện áp rộng từ 165 V đến 265 V. Nhờ đó, thiết bị đảm bảo làm lạnh nhanh và ổn định ngay cả khi nguồn điện yếu.

DHV Series của Livotec làm mát nhanh sau 30 giây khởi động.

Anh Minh Đức (TP.HCM), khách hàng đang tìm kiếm thêm chiếc máy lạnh thứ hai cho gia đình, chia sẻ: “Gia đình tôi đang sử dụng sản phẩm của Livotec. Kể cả những ngày nhiệt độ ngoài trời cao, máy lạnh này vẫn làm mát phòng trong chưa đầy một phút. Đặc biệt, chế độ i-Mute giúp máy vận hành khá êm, gần như không tạo ra tiếng ồn, giúp cả nhà ngủ sâu giấc và khỏe khoắn hơn. Vì khá ưng ý nên tôi dự định mua thêm một máy nữa”.

Điều hòa Livotec vận hành êm ái giúp đảm bảo giấc ngủ cho gia đình.

Dòng điều hòa làm mát nhanh DHV Series của Livotec đang được bán tại các cửa hàng điện máy trên toàn quốc và hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh. Sản phẩm có chính sách bảo hành một đổi một trong vòng 90 ngày nếu phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.