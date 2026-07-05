Làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, thêm 6 người bị khởi tố

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố thêm 6 người liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố thêm 6 bị can về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" do sử dụng các phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả, hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Các bị can mới bị khởi tố gồm Lê Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm); Nguyễn Văn Thành và Phạm Quang Ninh (nhân viên Công ty TNHH Lê Anh Sơn Lâm); Doãn Mạnh Đông (Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Bắc Việt); Nguyễn Toàn Trung (Phó giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT) và Lê Huy (nhân viên Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng An Bình CT).

Cán bộ Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát thi hành quyết định khởi tố đối với các bị can. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 15 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, liên quan đến việc làm giả hàng nghìn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số dự án, công trình xây dựng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng nhằm hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán công trình. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng kỹ thuật, an toàn công trình, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư cũng như công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm An ninh kinh tế, An ninh điều tra tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra xác định sai phạm xảy ra tại Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909 thuộc Công ty Cổ phần Hathaco cùng một số tổ chức, cá nhân liên quan. Các bị can cấu kết, thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán trái quy định.