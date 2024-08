Làm fan Taylor Swift, Harry Potter có vui hơn không?

Trong một xã hội ngày càng nhiều người thấy cô đơn, niềm vui từ hoạt động hâm mộ có thể là một liều thuốc tinh thần hiệu quả.

Hâm mộ thần tượng hay phim ảnh thực chất đem lại nhiều niềm vui hơn cho nhiều người. Ảnh: @taylorswift.

Joe Blake bắt chuyện với Missy Gosbee trên một ứng dụng hẹn hò bằng cách hỏi về loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) yêu thích của cô. Chẳng mấy chốc, cả hai người hâm mộ này nảy sinh tình cảm và đi đến hôn nhân.

Họ chọn ngày 4/5, tức “May the Fourth” trong tiếng Anh, cách chơi chữ bắt nguồn từ câu thoại trứ danh "May the Force be with you" trong loạt phim đình đám này, là ngày cưới.

Buổi lễ diễn ra dưới âm nhạc từ bộ phim gốc năm 1977 và vòm kiếm ánh sáng do khách mời cầm. Blake tâm sự rằng việc cho phép bản thân đắm chìm vào tình yêu với Star Wars đã giúp cô kết nối với những người cùng chung đam mê với mình.

Joe Blake và Missy Gosbee trong ngày cưới chủ đề Star Wars của mình. Ảnh: Kirsty Miller/Eclypse Media.

Thực tế, những người hâm mộ cuồng nhiệt từ thần tượng Taylor Swift, BlackPink cho đến phim ảnh như Star Wars, Star Trek, Harry Potter, dễ bị đánh giá là ngớ ngẩn, phù phiếm dựa trên trang phục, thời gian và tiền bạc họ chi cho đam mê của mình.

Song, trong thời buổi ngày càng nhiều người cảm thấy cô đơn, tìm thấy niềm vui trong việc hâm mộ điều nào đó có thể là một giải pháp hữu ích. Dưới đây, Wall Street Journal tổng hợp câu chuyện của các "fan cứng" về cách họ nhìn nhận đam mê của mình.

The Grateful Dead là một ban nhạc rock người Mỹ nổi tiếng với phong cách chiết trung kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc khác nhau. Ảnh minh họa: Ron Ozer.

Niềm đam mê tương tự tôn giáo



Theo một cuộc thăm dò năm 2023 của Gallup, công ty tư vấn và phân tích đa quốc gia của Mỹ, hơn 6 trong số 10 người Mỹ cho biết sở thích hoặc hoạt động giải trí cực kỳ hoặc rất quan trọng đối với họ.

Con số này tăng từ 48% vào năm 2001 và 2002. Trong khi đó, tỷ lệ những người nói như vậy về tôn giáo đã giảm 7 điểm phần trăm, xuống còn 58%.

James Isaac, luật sư 45 tuổi đến từ Madison, Wisconsin (Mỹ), cho hay niềm đam mê anh tìm thấy trong cộng đồng hâm mộ ban nhạc rock Grateful Dead gợi nhớ đến nhà thờ mà gia đình anh theo khi còn nhỏ, nơi với nhóm người có đức tin mãnh liệt.

James cho hay âm nhạc như chiếm lấy tâm trí mình. Khi còn trẻ, anh đã thu thập các bản ghi âm buổi hòa nhạc trực tiếp của Grateful Dead với tổng thời lượng khoảng 2.500 tiếng. Hiện phần lớn 600 đĩa CD của anh được lưu trữ trong tầng hầm.

James Isaac cùng các con gái bên bộ sưu tập ban nhạc rock Grateful Dead của ảnh. Ảnh: James Isaac.

Khi bật bài hát Touch of Grey của Grateful Dead trong xe, lúc đầu các cô con gái nhỏ của anh ngồi ở ghế sau còn phàn nàn, nhưng sau đó anh nhận thấy chúng lặng lẽ hát theo.

James thích ý tưởng rằng, trong tương lai, bất cứ khi nào con cái nghe bài hát đó, chúng sẽ nhớ đến anh và cảm thấy một mối liên hệ đặc biệt với anh ngay cả khi anh không ở bên.

Người hâm mộ dễ mất niềm tin khi thần tượng hay nhân vật yêu thích thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Ảnh minh họa: BLACKPINK.

Sự phấn khích tập thể



Mọi người hãy tưởng tượng một đám đông cùng nhau nhảy theo một bài hát yêu thích và hòa chung bầu cảm xúc.

Trải nghiệm này, được gọi là "sự phấn khích tập thể" (collective effervescence), có thể mang lại cảm giác đặc biệt và kết nối sâu sắc, theo Paul Booth, giáo sư truyền thông và văn hóa đại chúng tại Đại học DePaul (Mỹ).

Ông cho rằng đó là cách để mọi người tìm ra điều ý nghĩa để đắm chìm vào, đặc biệt là trong thời đại mà sự chia rẽ và hoài nghi ngày càng gia tăng.

Julianne Holt-Lunstad, giáo sư tâm lý học tại Đại học Brigham Young (Mỹ), so sánh sự cô đơn với cơn khát. Là những sinh vật xã hội, chúng ta cần thuộc về một cộng đồng nào đó để đảm bảo hạnh phúc của mình.

Nếu không có mối liên hệ tập thể này, sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta có thể bị ảnh hưởng, thậm chí mắc các vấn đề như trầm cảm, tiểu đường loại 2 hoặc tử vong sớm.

Harry Potter là loạt tiểu thuyết huyền bí gồm 7 phần của nhà văn J. K. Rowling. Ảnh: Poster Store.

Rủi ro khi hâm mộ



Tuy nhiên, tham gia vào một cộng đồng sở thích (fandom) thường đòi hỏi sự dấn thân. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải gắn bó và biến đam mê thành một phần của bản sắc cá nhân.

Quyết định này có thể rủi ro vì chúng ta đang để một thứ bên ngoài bản thân trở nên rất quan trọng.

Nói cách khác, nếu người khác chỉ trích hoặc không hiểu đam mê của mình, hoặc nếu niềm đam mê đó thay đổi theo chiều hướng xấu, chúng ta dễ bị tổn thương hơn.

Tara Block, 39 tuổi, nhân viên của một công ty mỹ phẩm tại San Francisco, là "fan cứng" của bộ truyện Harry Potter.

Tara Block đã thử sức mình với môn cưỡi chổi ở một fancon tại Vương quốc Anh. Ảnh: Lensharp Visual Art.

Cô có hình xăm Harry Potter và thậm chí còn tham dự fancon (sự kiện đặc biệt mà các thần tượng dành riêng cho người hâm mộ). Tuy nhiên, khi J.K. Rowling đưa ra những bình luận gây tranh cãi về quyền của người chuyển giới, Block cảm thấy thất vọng và đau khổ.

Cô tự hỏi liệu mình vẫn có thể thích tác phẩm của Rowling không và thậm chí còn cân nhắc làm lại hình xăm hay không. Điều này làm Block hiểu rằng khi trưởng thành, mình nhận thức được ngay cả những thứ mình yêu thích sâu sắc cũng có khuyết điểm hoặc không hoàn hảo là điều bình thường.

Alex Goldschmidt là một người hâm mộ trung thành của nữ ca sĩ Taylor Swift. Ảnh: @alexandergold.

Thực tế khác biệt



Lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở New Jersey, Alex Goldschmidt mơ ước được kết bạn với những người nổi tiếng mà anh thần tượng.

Ước mơ của anh đã trở thành sự thật khi dòng tweet (bài viết trên Twitter, tiền thân của mạng xã hội X) giúp anh gặp Taylor Swift tại hậu trường sân khấu. Thậm chí, anh còn xuất hiện trong video Shake It Off năm 2014 của cô.

Nhiều năm sau, Taylor Swift thậm chí còn biểu diễn tại tiệc đính hôn của Goldschmidt. Mặc dù ngưỡng mộ lòng tốt và sự hào phóng của cô, anh hiểu rằng những người nổi tiếng có cuộc sống riêng độc đáo và khác biệt.

Bây giờ, anh tìm thấy sự viên mãn với cuộc sống riêng với gia đình hay vì dựa vào những trải nghiệm của người nổi tiếng để có được niềm vui.

Goldschmidt vẫn biết ơn vì sự giải thoát và phấn khích mà văn hóa đại chúng mang lại cho anh, chẳng hạn như niềm háo hức trước album mới của Swift. Anh coi những trải nghiệm này là những cột mốc đáng nhớ và là khoảnh khắc giúp cuộc sống luôn năng động và tiến về phía trước.