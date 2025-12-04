Lâm Đồng: Nhiều điểm ngập sâu, quốc lộ 1A tạm thời gián đoạn lưu thông

Đến chiều 4/12, có khoảng 1.705 căn nhà bị ảnh hưởng, ngập lụt, hiện nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao. Có hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Tối 4/12, lực lượng công an đã phong tỏa tuyến đường quốc lộ 1A do ngập sâu đoạn qua địa bàn xã Hàm Thắng (Lâm Đồng).

Theo đó, đường quốc lộ 1A đoạn qua phường Hàm Thắng nhiều đoạn bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường không cho các phương tiện lưu thông. Cùng với phường Hàm Thắng, tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn xã Hồng Sơn, xã Lương Sơn cũng bị ngập khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) bị ngập sâu, các phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN.

Tại quốc lộ 28 đoạn qua địa bàn xã Hàm Liêm cũng bị ngập, các phương tiện lưu thông khó khăn; nhiều môtô bị chết máy do ngập nước.

Đến 19h ngày 4/12, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài kết hợp với việc các hồ thủy lợi xả lũ, nhiều khu vực ven biển tại tỉnh Lâm Đồng như: Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Lương Sơn, Hàm Thắng… tiếp tục ngập sâu trong nước.

Qua thống kê sơ bộ từ các địa phương, đến chiều 4/12, có khoảng 1.705 căn nhà bị ảnh hưởng, ngập lụt, hiện nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao. Có hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ngập nặng nhất là tại các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng như: Xã Hàm Liêm ngập lụt trên diện rộng, đã thực hiện di dời 300 hộ dân; xã Lương Sơn ngập khoảng 400 căn nhà, đã di dời 25 hộ dân; xã Liên Hương đã di dời 350 hộ dân bị ngập…

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp diễn ra trên diện rộng, các địa phương đang tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại. Tại xã Liên Hương có hơn 250 tàu thuyền bị cuốn trôi ra biển. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt, chia cắt gây ách tắc giao thông.

Lúc 16h ngày 4/12, do nước sông cái dâng cao chảy mạnh làm 5 tàu cá bị trôi. Đồn Biên phòng Thanh Hải (phường Phú Thủy) đã điều cano giúp đỡ cứu hộ cứu nạn. Đến tối cùng ngày các đơn vị đã đưa được các tàu cá vào neo đậu an toàn; riêng tàu cá BTh 95456 TS (trên tàu có 5 lao động) bị trôi vào khu vực biển Đồi Dương mắc cạn và đang được ngư dân hỗ trợ để cứu, kéo đến nơi an toàn.

Hiện nay, chính quyền địa phương tiếp tục bố trí cán bộ phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng và điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tại các điểm ngập sâu.