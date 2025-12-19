Lâm Đồng mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Từ 16h30 đến 21h30 ngày 19/12, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh này, cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến ở Lâm Đồng từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Ảnh minh họa: TTXVN phát

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Đinh Văn Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà; Nam Hà Lâm Hà, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Thuận, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đông Giang, Gia Hiệp, Hòa Bắc, Hòa Ninh, La Dạ, phường 1 Bảo Lộc, B’Lao, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Sơn Điền, Tân Hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cùng với đó, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 19/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời vẫn duy trì trạng thái rét, có nơi dưới 14 độ C. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, tại trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trạm Phú Qúy có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo, đêm 19/12 và ngày 20/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 4m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, đêm 20/12 và ngày 21/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng phía Đông ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 4m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2 - 3m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 19/12, ngày 20/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

TP Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Các tinh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 17 - 19 độ C, phía Nam 19 -21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.