Lãi suất đến 514%/năm, thu lợi bất chính hơn 2.500 tỷ đồng

Cơ quan công an xác định từ năm 2021 đến nay, đường dây cho vay lãi nặng do Wang YunTao cầm đầu tổ chức cho hơn 1,3 triệu người vay, thu lợi bất chính hơn 2.500 tỷ đồng.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành.

Như Báo CAND đã đưa tin ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều hành, bắt giữ đối tượng cầm đầu và 192 đối tượng khác có liên quan.

Đối tượng Wang YunTao.

Trước đó, Wang YunTao thuê một số người Việt lập các công ty làm bình phong để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Đối tượng đăng tin tuyển dụng làng loạt nhân sự với các chức danh như kế toán, công nghệ thông tin, hỗ trợ khách hàng… sau đó đào tạo và giao nhiệm vụ cụ thể.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là các công nhân đang gặp khó khăn. Vì vậy, Wang YunTao xem đây là “mỏ vàng” cho hoạt động cho vay lãi nặng. Tuy lãi suất đi vay lên đến 514%/năm, cả triệu người vẫn bấm bụng vay nóng. Khi đến hạn nhưng không trả được nợ, họ bị các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần.

Lực lượng công an đột kích, kiểm tra một địa điểm hoạt động của đường dây cho vay lãi nặng.

Việc làm ăn thuận lợi nên ngoài “đại bản doanh” với nhiều cơ sở đặt tại TP.HCM, Wang YunTao còn mở thêm công ty và các cơ sở ở tỉnh Bình Dương, giao cho đồng hương là Liang Zhenwu (SN 1980) phụ trách. Wang YunTao quản lý toàn bộ hoạt động chỉ đạo chung từ việc khai thác khách hàng cho đến việc thu hồi, xử lý các khoản nợ khó đòi. Số tiền thu lợi bất chính, các đối tượng tiếp tục cho vay để sinh lãi và sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Qua kiểm tra 28 tài khoản của nhóm công ty liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng của Wang YunTao tại 12 ngân hàng, cơ quan đã phát hiện hàng triệu giao dịch của các đối tượng, bước đầu phong tỏa số tiền có trong các tài khoản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Gần 200 đối tượng có liên quan đã được đưa về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Đây là một đường dây cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản do người nước ngoài điều hành bị triệt xóa có quy mô rất lớn, hiện chỉ sau đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng mà Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá tháng 7/2023.