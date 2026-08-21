'Lạc' trong 'chim lạc' là gì?

Biểu tượng chim trên trống đồng Đông Sơn. Ảnh: Heritage Vietnam Airlines.

Giới nghiên cứu có nhiều giả thuyết xoay quanh nguồn gốc của chữ "lạc" trong "chim lạc", "Lạc Việt".

Trong cuốn Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam, tập 3, PGS.TS Đinh Hồng Hải dẫn hướng suy đoán của học giả Trần Gia Phụng về nguồn gốc từ này.

Theo ông Trần Gia Phụng, chữ "lạc" là tiếng phiên âm từ "ló", "lo" hay "lô" của người bản địa cổ Việt, có nghĩa là "lúa gạo". Ông lấy ví dụ, ở Quảng Bình (trước kia) có câu "Cơm mô cho vừa bụng chó, ló mô cho vừa bụng gà".

Tác giả dẫn thêm nguồn từ Từ điển tiếng Huế của Bùi Minh Đức, cũng viết rằng "ló" là "lúa gạo".

Còn theo tác giả bộ Từ điển đồng nguyên, từ này hiện vẫn được dùng ở một số đồng bào miền núi nước ta như người Mường, người Bờ-ru (Brou), người Mon...

Trên thực tế, không chỉ có cổ ngữ của người Việt gọi lúa là "ló" mà hiện nay tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ)... vẫn gọi lúa là "ló", trong khi người Thanh Hóa gọi là "lọ". Người Mường gọi bằng một âm tiết khá nặng giữa "lõ"/"lỏ" và "lọ" (như "Cơm mường Vó, Lọ mường Vang").

Một giả thuyết khác, trong nghiên cứu Hình tượng chim lạc trên trống đồng cổ Đông Sơn của PGS.TS Hỏa Diệu Thúy, học giả nêu nhiều học thuyết chỉ ra chữ “lạc” trong “chim lạc” xuất phát từ chữ “lạc điền” (ruộng nước).

Học giả Hỏa Diệu Thúy nhận định địa bàn Cửu Chân thời Hùng Vương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, tọa bên những dòng sông lớn. Phát âm Thanh - Nghệ gọi ruộng nước là đồng sác, ruộng sác (Thanh Hóa) và đồng sạc, ruộng sạc (Nghệ An).

Trong tiếng Thanh - Nghệ khi đó, âm S và âm L thường dùng lẫn nhau, nơi gọi ruộng sác, nơi gọi ruộng lác. Như vậy, "lạc điền" là "ruộng sác", chim lạc là chim sác, loài chim thường xuyên lưu tới các ruộng nước để kiếm ăn.

Nhưng cụ thể, “chim lạc” là loài chim nào trong số các loài chim kiếm ăn ở ruộng nước?

Một số nghiên cứu cho rằng “chim lạc” chỉ loài cò, bởi cò sống hòa thuận với lạc dân hơn các loài khác, và loài cò hiền lành, cần mẫn.

Còn theo nghiên cứu của Đào Duy Anh về nguồn gốc dân tộc, ông gọi chim lạc là “hậu điểu”, tức giống chim di trú bay đến vùng đất mới. Người dân đã theo loài chim này đến định cư ở vùng đất sau này là Lạc Việt.

PGS.TS Đinh Hồng Hải và một số nghiên cứu mà tác giả trích dẫn lại có hướng lý giải khác, cho rằng biểu tượng trên trống đồng không phải chim lạc, mà là hình tượng gần với hạc hay sếu.

"Xét về vẻ đẹp tự nhiên, chúng là loài chim tuyệt mỹ mà các nhà thơ, họa sĩ, nhà nhiếp ảnh đã tốn nhiều công sức để ghi lại vẻ đẹp 'trời cho' này [...] Xét dưới góc độ tín ngưỡng, hạc là loài chim có tính biểu tượng cao, được đưa vào các không gian thờ tự linh thiêng và vẫn tồn tại trong xã hội đương đại. Vì vậy, khả năng các nghệ nhân thời Đông Sơn khắc hình chim hạc - một loài chim đẹp hơn, linh thiêng hơn cò - lên trống đồng là có thể xảy ra", PGS.TS Đinh Hồng Hải nhận định.