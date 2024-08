Đồ chơi Labubu vẫn gây sốt

Tương tự Thảo Quỳnh, Call Me Duy cũng sở hữu niềm đam mê đặc biệt với Labubu, có trong tay bộ sưu tập những chú thỏ ngộ nghĩnh nhiều kích cỡ, màu sắc. Các phiên bản lớn được Call Me Duy sử dụng như đồ trang trí trong nhà. Những phiên bản nhỏ lại được treo lên túi xách, phát huy tác dụng của món phụ kiện túi. Không chỉ treo một chú thỏ bông, tín đồ thời trang này trang trí chiếc túi tote Gucci bằng 4 phiên bản Labubu, bao gồm Lychee Berry, Green Grape, Sea Salt Coconut và Toffee. Call Me Duy đem đến một gợi ý mới, lăng xê xu hướng phối nhiều phụ kiện túi xách. Ảnh: @vuduy2412.