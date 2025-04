La Liga chọn 8 tài năng trẻ Việt Nam sang Tây Ban Nha huấn luyện

Đây là cơ hội đặc biệt để các cầu thủ trẻ Việt Nam vươn ra thế giới thông qua hệ thống đào tạo chuẩn quốc tế của La Liga.

Việt Nam là một trong 5 quốc gia đại diện 3 châu lục tham dự chương trình. Sau các vòng tuyển chọn, 8 cầu thủ trẻ xuất sắc Việt Nam sẽ được lựa chọn để sang Madrid (Tây Ban Nha) tham dự trại huấn luyện đặc biệt do La Liga tổ chức, cùng với 32 tài năng khác trên toàn cầu.

Tại Tây Ban Nha, các cầu thủ sẽ tập luyện theo giáo trình chính thống từ La Liga Academy, được trực tiếp hướng dẫn bởi các chuyên gia và có cơ hội thi đấu với các đội trẻ thuộc hệ thống CLB La Liga - mở ra cánh cửa đưa bóng đá trẻ Việt Nam đến gần hơn với tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp quốc tế.

Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức – Znews, ông Ivan Codina - Giám đốc Điều hành La Liga khu vực Đông Nam Á, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc - đã có những chia sẻ đáng chú ý. “Việt Nam không thiếu tài năng, nhưng cần cơ hội để phát triển”, ông Codina mở đầu cuộc trò chuyện.

Sếp của La Liga khẳng định thêm rằng tiềm năng bóng đá trẻ ở Việt Nam là rất lớn, song điều quan trọng là tạo môi trường để các cầu thủ nhí tiếp cận với hệ thống huấn luyện hiện đại - điều mà La Liga hướng đến trong chương trình này.

“Vấn đề không chỉ là chuyên môn, mà còn là sự thích nghi”, ông Ivan Codina tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh việc được tiếp xúc với điều kiện thi đấu, dinh dưỡng, ngôn ngữ và môi trường sống ở nước ngoài là yếu tố sống còn để các cầu thủ trẻ phát triển toàn diện. Việc này từng là thách thức với cả cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc khi họ mới bắt đầu xuất ngoại.

Với La Liga, mục tiêu không chỉ là đưa cầu thủ sang Tây Ban Nha để tập huấn, mà còn tạo ảnh hưởng lan tỏa - để các cầu thủ sau này trở thành nguồn cảm hứng, mang tri thức và tinh thần chuyên nghiệp trở lại đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Ông Codina cũng kỳ vọng rằng từ những cơ hội bước ra thế giới như hiện tại, cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ dần nối dài hành trình mà các nền bóng đá hàng đầu châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc đã đi qua, theo đó từng bước xuất ngoại, thích nghi và khẳng định bản thân ở những giải đấu đỉnh cao châu Âu.

