Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nghèo

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân phi thường về một người mẹ tuổi 15 vượt qua cái bẫy nghiện ngập, vô gia cư để trở thành Tiến sĩ và Giảng viên cao cấp tại Đại học Maynooth (Ireland), “Nghèo” của Katriona O’Sullivan còn nêu ra rào cản tầng lớp và bất bình đẳng giáo dục. Cuốn sách cất tiếng đại diện cho những số phận yếu thế, đồng thời khơi gợi lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng đối với thế hệ tương lai.

Giáo dục Kết nối tri thức

Ký ức kinh hoàng của tiến sĩ lớn lên ở khu ổ chuột

  • Thứ bảy, 3/10/2026 20:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từng vật lộn với nhiều biến cố và ký ức kinh hoàng, tác giả Katriona O’Sullivan trở thành tiến sĩ, nhà nghiên cứu với nhiều giải thưởng về phá bỏ rào cản giáo dục.

Khi Matthew vừa rời khỏi, tôi lập tức cảm thấy vô cùng bất an. Bob vừa bấm chuyển kênh liên tục trên tivi, vừa ngửa cổ tu lon bia đang cầm trên tay. Nhưng bàn tay còn lại của ông ta vẫn giữ chặt tay tôi.

“Cháu phải đi nói với bạn cháu chuyện này một chút”, tôi nói, cố xoay xoay cổ tay trong cái nắm của ông ta. Tôi muốn rời khỏi căn phòng ấy bằng mọi giá nhưng lại sợ mình như thế là hỗn. Ông ta vẫn không chịu buông tay tôi ra.

Tôi ghê tởm cảm giác bàn tay nhớp nháp mồ hôi của ông ta đang bấu lấy tay mình; tôi ghét cả giọng nói lè nhè, líu nhíu và những câu nói dở dang rơi vào hư không.

Chuyện này thật khó hiểu bởi bình thường, tôi khá thích chú Bob. Mỗi lần ghé qua, ông luôn để tâm đến tôi và Matthew. Đợt trước, Matthew còn được sang ngủ lại nhà chú ở cuối đường, làm tôi ghen tỵ phát điên; tôi cũng muốn được đi cùng. Tôi không hiểu nổi vì sao một đứa lúc nào cũng nghịch ngợm như Matthew lại được chiều chuộng như thế.

sách Nghèo ảnh 1

Katriona O'Sullivan, năm 13 tuổi, cùng với mẹ. Ảnh: Guardian.

Bob sống cùng bạn gái. Cô ấy có mái tóc vàng xinh đẹp, hay đánh phấn mắt màu mè và mặc quần legging bó sát. Còn Bob là gã đàn ông có thân hình đồ sộ, thô lỗ, kiểu người ăn thùng uống vại và thích gì là vơ lấy bằng được, chẳng biết kiêng nể gì.

Mỗi khi ông ta đến nhà, bố mẹ đều nhắc nhở chúng tôi phải chào hỏi, cư xử ngoan ngoãn với chú Bob, không được hỗn. Vì thế, ngay cả khi ông ta khiến tôi ghê sợ vào hôm ấy, tôi vẫn muốn tỏ ra ngoan ngoãn bởi sợ ông ta sẽ không thèm đoái hoài đến mình nữa mà chỉ chiều chuộng mỗi Matthew.

Tôi khẽ rụt tay lại nhưng ông ta vẫn nắm chặt. Tôi đành để mặc tay mình ở đó. Không được hỗn.

Và rồi tôi chết lặng khi Bob mở thắt lưng và tụt quần xuống. Dù cách ông ta làm điều đó rất chậm và có chủ ý, khiến tôi sợ hãi đến tột cùng, tôi vẫn không bỏ chạy, cũng không la hét. Không được hỗn.

Sau đó, mọi thứ đều khác đi. Tôi cũng không còn như trước.

Phiên bản bé nhỏ của tôi - cô bé từng nhào lộn và để lộ quần lót khi lộn nhào trên cỏ; cô bé có nụ cười sảng khoái; cô bé hay chơi đuổi bắt, vấp ngã, nhảy nhót và leo trèo - cô bé ấy đã ở lại trong khoảnh khắc đó. Ở lại thời trước khi chuyện ấy xảy ra.

Và một con người mới của tôi - đứa trẻ khép kín, suy sụp và mất đi sự hồn nhiên hoang dại thuở nào - bước tiếp như một người khác.

Sắp làm bộ sách giáo khoa mới, từ lớp 1 đến lớp 12

Bộ GD&ĐT đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới sử dụng từ năm học 2028-2029. Trong đó, bản quyền sách sẽ chuyển về bộ.

37:2209 hôm qua

TS Katriona O’Sullivan / NXB Thế Giới - Alpha Books

sách Nghèo khu ổ chuột ký ức sách Katriona O'Sullivan

SÁCH HAY

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

BOOK SPACE

BOOK SPACE

0

Mỗi dịp cuối tuần, khoảng sân trước cửa Thư viện Dương Liễu lại xếp kín những chiếc xe đạp mini đầy màu sắc. Chủ nhân của những chiếc xe này là hàng chục độc giả nhí.

Nghề viết văn

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Sống một đời xứng đáng

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vũ trụ tuần hoàn

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giải mã hoóc-môn dopamine

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Điểm kỳ dị đã cận kề

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý