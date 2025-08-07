Kỹ sư AI từ chối 1,5 tỷ USD của Mark Zuckerberg

Andrew Tulloch, đồng sáng lập startup AI Thinking Machines Lab trở nên nổi tiếng sau khi từ chối mức đãi ngộ lên đến 1,5 tỷ USD, do đích thân CEO Meta, Mark Zuckerberg đề nghị.

Andrew Tulloch, đồng sáng lập startup AI Thinking Machines Lab từ chối gói đãi ngộ 1,5 tỷ USD của Meta. Ảnh: International Business Times.

Theo WSJ, CEO Meta, Mark Zuckerberg đã đích thân chiêu mộ Andrew Tulloch, đồng sáng lập startup AI Thinking Machines Lab với gói bồi thường đáng kinh ngạc lên đến 1,5 tỷ USD trong 6 năm. Tuy nhiên, cựu kỹ sư tại cả Meta và OpenAI đã từ chối lời đề nghị này.

Đây cũng là nhân vật mới nhất tại Thinking Machines Lab từ chối đãi ngộ lớn từ Meta. Trước đó, cựu giám đốc công nghệ OpenAI Mira Murati cũng đã từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỷ USD từ công ty mẹ Facebook.

Báo cáo của WSJ cũng cho biết thêm Meta đã liên hệ với hơn 100 nhân viên của OpenAI trong những tháng gần đây và đã tuyển dụng thành công ít nhất 10 người. Trước đó, Wired cũng tiết lộ có hàng chục nhân viên tại Thinking Machines Lab, startup AI bí ẩn do cựu giám đốc công nghệ OpenAI Mira Murati sáng lập, đã được Meta tiếp cận với những lời đề nghị hấp dẫn.

Tuy nhiên, bất chấp những lời đề nghị hấp dẫn, không một nhân viên nào Thinking Machines Lab chấp nhận rời đi. Trả lời Wired, giám đốc truyền thông của Meta, Andy Stone bác bỏ những con số nhưng xác nhận đã có những lời đề nghị được đưa ra.

Sự cứng rắn của các thành viên Thinking Machines Lab được đánh giá là "đòn đau" cho CEO Mark Zuckerberg trong bối cảnh Meta đang đầu tư mạnh vào phòng thí nghiệm Superintelligence mới, công ty được cho là đã chi tới 300 triệu USD trong 4 năm để thu hút một số nhà nghiên cứu AI hàng đầu.

Thậm chí, cả những ông lớn như Apple và OpenAI cũng đều là "nạn nhân" của công ty mẹ Facebook. Chỉ trong một tháng, đã có 4 chuyên gia AI của Táo khuyết gia nhập nhóm siêu trí tuệ của Meta.