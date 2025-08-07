Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Kỹ sư AI từ chối 1,5 tỷ USD của Mark Zuckerberg

  • Thứ năm, 7/8/2025 07:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Andrew Tulloch, đồng sáng lập startup AI Thinking Machines Lab trở nên nổi tiếng sau khi từ chối mức đãi ngộ lên đến 1,5 tỷ USD, do đích thân CEO Meta, Mark Zuckerberg đề nghị.

Andrew Tulloch, đồng sáng lập startup AI Thinking Machines Lab từ chối gói đãi ngộ 1,5 tỷ USD của Meta. Ảnh: International Business Times.

Theo WSJ, CEO Meta, Mark Zuckerberg đã đích thân chiêu mộ Andrew Tulloch, đồng sáng lập startup AI Thinking Machines Lab với gói bồi thường đáng kinh ngạc lên đến 1,5 tỷ USD trong 6 năm. Tuy nhiên, cựu kỹ sư tại cả Meta và OpenAI đã từ chối lời đề nghị này.

Đây cũng là nhân vật mới nhất tại Thinking Machines Lab từ chối đãi ngộ lớn từ Meta. Trước đó, cựu giám đốc công nghệ OpenAI Mira Murati cũng đã từ chối lời đề nghị trị giá 1 tỷ USD từ công ty mẹ Facebook.

Báo cáo của WSJ cũng cho biết thêm Meta đã liên hệ với hơn 100 nhân viên của OpenAI trong những tháng gần đây và đã tuyển dụng thành công ít nhất 10 người. Trước đó, Wired cũng tiết lộ có hàng chục nhân viên tại Thinking Machines Lab, startup AI bí ẩn do cựu giám đốc công nghệ OpenAI Mira Murati sáng lập, đã được Meta tiếp cận với những lời đề nghị hấp dẫn.

Tuy nhiên, bất chấp những lời đề nghị hấp dẫn, không một nhân viên nào Thinking Machines Lab chấp nhận rời đi. Trả lời Wired, giám đốc truyền thông của Meta, Andy Stone bác bỏ những con số nhưng xác nhận đã có những lời đề nghị được đưa ra.

Sự cứng rắn của các thành viên Thinking Machines Lab được đánh giá là "đòn đau" cho CEO Mark Zuckerberg trong bối cảnh Meta đang đầu tư mạnh vào phòng thí nghiệm Superintelligence mới, công ty được cho là đã chi tới 300 triệu USD trong 4 năm để thu hút một số nhà nghiên cứu AI hàng đầu.

Thậm chí, cả những ông lớn như Apple và OpenAI cũng đều là "nạn nhân" của công ty mẹ Facebook. Chỉ trong một tháng, đã có 4 chuyên gia AI của Táo khuyết gia nhập nhóm siêu trí tuệ của Meta.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Mark Zuckerberg vừa tuyên chiến với iPhone

Mark Zuckerberg đang công khai đặt cược vào sự phát triển của AI siêu trí tuệ như một cơ hội để vượt qua sự thống trị của iPhone và Apple trong thế giới điện toán cá nhân.

18 giờ trước

Anh Tuấn

Meta Mark Zuckerberg AI Meta Facebook

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý