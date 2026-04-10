Kỳ nghỉ chạm đến sự cân bằng tại Westin Cam Ranh

Được mệnh danh là một trong những thiên đường biển đẹp nhất Việt Nam, Nha Trang - Cam Ranh trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho du khách trong và ngoài nước.

Cách TP.HCM 6 tiếng di chuyển bằng cao tốc và cách sân bay quốc tế Cam Ranh 10 phút đi xe thuận tiện, khu nghỉ 5 sao quốc tế The Westin Resort & Spa Cam Ranh thuộc tập đoàn Marriott hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và kỳ hè sắp tới.

Tọa lạc tại bờ biển Bãi Dài, khu nghỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ độc đáo của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, với đường bờ biển thơ mộng và không gian nghỉ dưỡng trong lành giữa thiên nhiên. Với 207 phòng lưu trú và biệt thự biển được trang bị giường thiên đường Heavenly Bed trứ danh, đây là lựa chọn hoàn hảo dành cho gia đình, cặp đôi hay nhóm bạn cho kỳ nghỉ năng động và ý nghĩa.

Westin Cam Ranh đón đầu xu thế “wellness” tại Việt Nam

Là thương hiệu tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giấc ngủ của khách lưu trú, khu nghỉ dưỡng chinh phục hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế, kể từ lần đầu tiên mở cửa tại Việt Nam vào năm 2024.

The Westin Resort & Spa Cam Ranh nổi bật với khung cảnh biển trời giao hòa cùng đồi cỏ xanh trải dài theo eo biển Bãi Dài.

Bằng việc tái định nghĩa phong cách sống an lành hướng đến tinh thần tích cực và tái tạo năng lượng cho khách lưu trú trong suốt kỳ nghỉ, Westin Cam Ranh mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hấp dẫn từ ba trụ cột triết lý sống khỏe của thương hiệu: “Sleep well” (những giấc ngủ ngon), “eat well” (ẩm thực sống khỏe) và “move well” (vận động khỏe khoắn).

Từ không gian phòng lưu trú cho đến hoạt động vui chơi giải trí và dịch vụ ẩm thực, tất cả được chăm chút tỉ mỉ, truyền cảm hứng cho du khách, hướng đến phong cách sống an lành, tràn đầy năng lượng.

Không gian phòng ngủ lý tưởng với chiếc giường thiên đường tại Westin.

Tiện ích nổi bật của khu nghỉ là chiếc giường thiên đường Heavenly Bed độc bản của thương hiệu Westin. Được thiết kế tích hợp công nghệ cao và sử dụng sợi dệt tự nhiên, giường ngủ tại Westin hỗ trợ trung hòa nhiệt độ cơ thể, mang đến giấc ngủ sâu trọn vẹn - bồng bềnh tựa mây. Chương trình chăm sóc giấc ngủ còn được nâng tầm với bộ sản phẩm đi kèm tinh dầu hoa oải hương tự nhiên tạo cảm giác thư thái, đặc biệt thiết kế để sẵn sàng cho giấc ngủ ngon.

Tinh hoa ẩm thực với nguồn nguyên liệu địa phương

Được phát triển bởi bếp trưởng Lâm Nguyễn và đội ngũ vận hành ẩm thực giàu kinh nghiệm, chương trình ẩm thực sống khỏe “eat well” là sự hài hòa giữa hương vị miền biển và cân bằng dinh dưỡng trọn vẹn với hai nhà hàng nổi bật.

Nhà hàng The Verandah với phong vị ẩm thực Việt Nam hiện đại và thực đơn tốt cho sức khỏe. Trong khi đó nhà hàng bên biển Hang Ten Beach Bar & Grill mang đến điểm chạm ấn tượng khi kết hợp ẩm thực Địa Trung Hải với hải sản tươi ngon của vùng Cam Ranh.

Thực đơn sống khỏe đảm bảo hương vị, cân bằng dinh dưỡng cho lối sống lành mạnh.

Nhân dịp kỳ nghỉ lễ dài Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5 năm nay, khu nghỉ Westin Cam Ranh giới thiệu chương trình ẩm thực phong phú gồm tiệc buffet hải sản Cam Ranh, tiệc nướng tại biệt thự riêng, hay bữa tối lãng mạn bên bờ biển Bãi Dài.

Dịch vụ ẩm thực ấn tượng với đa dạng lựa chọn đặc sắc cho mọi khách hàng trong kỳ lưu trú.

Hoạt động thể thao đa dạng cho mọi lứa tuổi

Là resort biển cao cấp hàng đầu tại Bãi Dài, khu nghỉ luôn đảm bảo các cặp đôi, gia đình hay nhóm bạn dễ dàng tìm thấy hoạt động vui chơi giải trí và tập luyện thú vị. Khách lưu trú có thể thỏa thích tham gia các bộ môn thể thao năng động như tennis, pickleball và bóng rổ tại không gian ngoài trời phóng khoáng giữa vườn dừa xanh mát.

Sân thể thao ngoài trời được bao quanh bởi hàng dừa và thảm cỏ xanh tốt.

Với khu nghỉ, sự hài lòng trong kỳ nghỉ dành cho gia đình là một phần không thể thiếu khi xây dựng chương trình “Westin Family” - nơi các bạn nhỏ được ươm mầm sáng tạo thủ công, học hỏi kiến thức mới qua trải nghiệm, và dành thời gian ý nghĩa gắn kết cùng gia đình. Các hoạt động nổi bật có thăm vườn, trồng cây, hái dừa, nấu ăn sáng tạo...