Kỷ luật khiển trách Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Ngày 11/10, theo thông tin từ Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Căn cứ kết quả kiểm tra và kết quả thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên thuộc thẩm quyền, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và nhận thấy, trong thời gian làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ tài khoản cơ quan (giai đoạn 2020 - 2023), ông Nguyễn Đình Tiến phải chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Tiến cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp và cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo tỉnh.

Theo Tỉnh ủy Gia Lai, những vi phạm của ông Nguyễn Đình Tiến làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đình Tiến bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện Sở Nội vụ chi sai 10,8 tỷ đồng . Trong đó, Ban Tôn giáo tỉnh (thuộc Sở Nội vụ) dùng kinh phí cấp cho công tác tôn giáo để tự đặt ra các khoản chi không có trong quy định của Nhà nước từ 2015 – 2023 trên 8,3 tỷ đồng .

Sở Nội vụ phê duyệt quyết toán sai quy định gần 1,5 tỷ đồng cho Ban Tôn giáo trong khi nội dung này chưa được HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Ngoài ra, Sở Nội vụ chi thanh toán một số nhiệm vụ không đúng quy định, quyết toán sai kinh phí dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính hơn 963 triệu đồng.

Ngày 10/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Sở Nội vụ các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Chi bộ 3 (Đảng bộ Sở Nội vụ) các nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2022, 2022-2025.

Đồng thời, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồ Hải Tần, Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.

