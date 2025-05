Kỳ lân AI bị vạch trần lừa đảo

Theo Financial Times, Builder.ai đã thông báo với nhân viên rằng họ đang nộp đơn xin phá sản do cạn kiệt tài chính. Kỳ lân từng tự xưng có thể "tạo ra ứng dụng" bằng AI. Thực tế, nó dựa hoàn toàn vào người viết code. Vụ việc bị dư luận châm biếm chỉ có nhân tạo, không có trí tuệ.

Builder.ai thành lập với khẩu hiệu cho phép mọi người phát triển ứng dụng bằng AI, thu hút sự quan tâm từ Microsoft, Quỹ Chính phủ Qatar và nhiều tổ chức đầu tư mạo hiểm. Tổng số tiền họ huy động vượt quá 500 triệu USD .

Tuy nhiên, Wall Street Journal từ 2019 đã phanh phui ra phần lớn mã nguồn được các kỹ sư viết tay chứ không phải do AI tạo. Sau đó, nó đổi tên thành Builder.ai và dần thừa nhận mức độ tham gia của con người vào các sản phẩm.

Kết cục, doanh nghiệp vẫn lụi tàn vì khó khăn tài chính. Tháng 2, nhà sáng lập Builder.ai Sachin Dev Duggal đã từ chức và chuyển giao cho CEO mới Manpreet Ratia. Tổ chức ca ngợi Ratia đã thay đổi cách viết phần mềm với sự hỗ trợ của AI. Tuy nhiên, chưa đầy ba tháng sau, doanh nghiệp nói trên phải đứng trước bờ vực phá sản.

Ratia cho biết, công ty Builder.ai không thể phục hồi do các quyết định sai lầm trong quá khứ. Kỳ lân này nợ hàng chục triệu USD quá hạn, dẫn đến bị phong tỏa tài sản.

CEO đã cố gắng điều hành công ty với " 0 USD " trong các tài khoản ngân hàng tại Anh và Mỹ. Ratia nói thêm rằng bản thân cố gắng chuyển số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng Singapore để trả lương cho nhân viên, nhưng các chủ nợ cũng đã tịch thu toàn bộ.

Builder.ai từng được coi là đại diện đổi mới cho phát triển phần mềm AI tạo sinh. Thực tế, nó chứng minh rằng cái mác trí tuệ nhân tạo không thể che lấp sự yếu kém của tổ chức.

Sự kiện này cũng một lần nữa khiến ngành công nghiệp phải suy ngẫm về giá trị ứng dụng thực tế của AI. Trên Reddit, bài đăng có tiêu đề "Sở thích mới của tôi: Xem AI từ từ khiến nhân viên Microsoft phát điên" nhận được lượng lớn tương tác.

Nó nhắm đến GitHub Copilot (công cụ tạo chương trình của Microsoft), vốn thường xuyên gặp lỗi trong sử dụng thực tế. Cuối cùng, lập trình viên phải mò mẫm sửa thủ công.

"Dành nhiều thời gian như vậy để dạy một mô hình ngôn ngữ lớn cách viết chương trình thật vô lý và bực bội”, một người để lại bình luận trên trang dự án .NET của GitHub.

Tháng trước, CEO Microsoft Satya Nadella từng tự hào tuyên bố rằng 30% mã nguồn của một số thư viện đã được AI viết. Nhưng theo kinh nghiệm thực tế của lập trình viên lâu năm, các trợ lý AI vẫn không thể đảm nhận độc lập các nhiệm vụ phức tạp, khó thay thế kỹ sư.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).