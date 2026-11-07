Kubo tiếp đà sa sút ở Tây Ban Nha

Từng ghi bàn và kiến tạo trong trận gặp Malaga, Takefusa Kubo nhanh chóng đánh mất vị trí tại Real Sociedad và thậm chí không được vào sân ở cuộc đối đầu Lyon tại Europa League.

Takefusa Kubo đang đánh mất vị trí chính thức tại Sociedad. Ảnh: Reuters.

Takefusa Kubo đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Real Sociedad. Tiền đạo người Nhật Bản liên tục mất dần vai trò trong đội hình, dù từng phát đi tín hiệu hồi sinh với một bàn thắng và một pha kiến tạo trước Malaga tại La Rosaleda hôm 18/10.

Tuy nhiên, sự khởi sắc ấy không kéo dài. Ở trận gặp Lillestrom tại Europa League 4 ngày sau đó, Kubo được xếp đá chính nhưng chơi mờ nhạt. Trong chuyến làm khách trên sân San Mames của Athletic Bilbao hôm 1/11, anh chỉ được tung vào sân ở 15 phút cuối.

Đến cuộc tiếp đón Olympique Lyon hôm 5/11, tình hình còn tệ hơn. Kubo khởi động suốt hiệp hai bên ngoài đường biên nhưng không được HLV Pellegrino Matarazzo sử dụng. Nhà cầm quân này ưu tiên trao cơ hội cho Pablo Marin và Job Ochieng.

Sau trận hòa Lyon 1-1, Matarazzo khẳng định Kubo vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Ông cho biết tiền đạo người Nhật Bản từng có những màn trình diễn đáng chú ý, ví dụ như trận gặp Malaga. Tuy nhiên, Real Sociedad đang có nhiều cầu thủ đạt phong độ cao. Theo Matarazzo, màn thể hiện trên sân sẽ quyết định ai được thi đấu.

Những con số cũng cho thấy vị thế sa sút của Kubo. Từ đầu mùa, anh có 10 lần ra sân trên mọi đấu trường, gồm 7 trận tại La Liga và 3 trận Europa League. Trong đó, cầu thủ 25 tuổi chỉ có 5 lần đá chính. Tổng thời gian thi đấu của anh là 395 phút.

Khó khăn của Kubo bắt nguồn từ chấn thương gặp phải trong trận đấu với Barcelona hồi tháng 1. Anh phải nghỉ hai tháng và đánh mất đà phát triển. Một vấn đề thể lực khác ở trận mở màn World Cup 2026 cùng tuyển Nhật Bản tiếp tục ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Kubo còn hợp đồng với Real Sociedad đến năm 2029, kèm điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro.

Sân vận động tại La Liga 'thất thủ' Trận Levante gặp Athletic Bilbao ở vòng 6 La Liga 2026/27 sáng 17/9 bị hoãn do mưa lớn khiến sân Ciutat de Valencia ngập nước, không đủ điều kiện thi đấu.