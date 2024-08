Kubo quá hay

Phút 80 trên sân Stage Front Stadium (Cornella de Llobregat) của Espanyol, Kubo có bóng bên cánh phải, đối mặt với Brian Olivan. Chỉ với vài thao tác đơn giản, ngôi sao người Nhật Bản vượt qua được đối thủ, sau đó tung cú sút chân trái đẹp mắt đánh bại thủ thành Joan Garcia để khai thông thế bế tắc.

Ở pha bóng này, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Kubo được SofaScore tính ở mức 0,10 - tức khả năng bóng đi vào lưới khá thấp. Đó cũng là tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất được tiền đạo người Nhật Bản tạo ra.

Đụng độ Espanyol, Kubo xuất phát trên ghế dự bị. Tới phút 66, HLV Imanol Alguacil tung số cựu cầu thủ Real Madrid vào sân thay Benat Turrientes. Chỉ 14 phút sau, niềm tự hào của bóng đá châu Á tỏa sáng để mang về 3 điểm cho Real Sociedad.

Chứng kiến bàn thắng của Kubo, người hâm mộ tỏ ra trầm trồ. Trên mạng xã hội, cầu thủ người Nhật Bản nhận được vô số lời khen. Cái hay tiền đạo 23 tuổi tạo ra trong tình huống này không chỉ đến từ cách dứt điểm, mà còn ở khả năng rê dắt qua người ấn tượng.

Espanyol đang trở thành "con mồi" yêu thích với Kubo. Trong 3 lần đụng độ đối thủ này gần nhất, tài năng người Nhật Bản có 2 pha lập công và 1 kiến tạo. Ở trận nào thì cựu cầu thủ Real Madrid cũng ghi dấu giày vào bàn thắng. Mùa trước, Kubo mở tỷ số trong chiến thắng 3-2.

Bàn thắng trước Espanyol giúp Kubo mở tài khoản tại La Liga mùa 2024/25, đồng thời đánh dấu mùa giải thứ 5 liên tiếp mà cầu thủ này ghi bàn ở sân chơi cao nhất Tây Ban Nha. Thành tích không nhiều cầu thủ châu Á có thể làm được.

Chưa hết, ngôi sao người Nhật Bản đã giải cơn khát bàn thắng tại La Liga kéo dài từ tháng 2. Lần gần nhất Kubo khai hỏa là trong chiến thắng 2-1 trên sân Mallorca thuộc vòng 25 La Liga mùa 2023/24.

