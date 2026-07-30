KTG Group khẳng định tầm vóc với cú đúp giải thưởng danh giá

Cú đúp giải thưởng tại Asia Top Brand Awards 2026 đánh dấu bước tiến của KTG Group trên hành trình nâng cao năng lực quản trị, tài chính và chất lượng thực thi.

Uy tín của doanh nghiệp không chỉ xây dựng từ quy mô hay số lượng dự án, mà còn được đo bằng năng lực quản trị, nền tảng tài chính, chất lượng nhân sự và khả năng tạo giá trị bền vững. Đây cũng là nền tảng KTG Group theo đuổi trong hơn 25 năm, thông qua việc đầu tư vào năng lực nội tại, hệ sinh thái doanh nghiệp và chất lượng thực thi nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, KTG Group đang triển khai hơn 30 dự án trên cả nước với giá trị backlog gần 25.000 tỷ đồng . Bên cạnh phản ánh quy mô hoạt động, backlog còn là chỉ số thể hiện năng lực thực thi, khả năng tổ chức nguồn lực và mức độ tín nhiệm mà doanh nghiệp đã tạo dựng với các chủ đầu tư và đối tác.

Năng lực được khẳng định từ nền tảng phát triển bền vững

Từ nền tảng xây dựng cốt lõi, KTG Group phát triển hệ sinh thái gồm hơn 10 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tổng thầu D&B dân dụng và công nghiệp, cơ điện (MEP), hạ tầng, cung cấp vật liệu - thiết bị và hợp tác đầu tư (BCC), hình thành chuỗi giá trị đồng bộ từ thiết kế, thi công đến đầu tư.

Với mạng lưới dự án trải dài trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam cùng đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm, KTG Group từng bước trở thành đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc KTG Group đại diện doanh nghiệp nhận danh hiệu.

Đằng sau sự phát triển đó là chiến lược quản trị nhất quán theo định hướng minh bạch - chuyên nghiệp - bền vững, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Lê Văn Nam, cùng định hướng xây dựng doanh nghiệp dựa trên năm trụ cột.

KTG Group xây dựng năng lực cạnh tranh trên 5 trụ cột cốt lõi. Trước hết là năng lực quản trị, với hệ thống được chuẩn hóa nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và kiểm soát toàn diện trong quá trình triển khai dự án. Song song đó, doanh nghiệp duy trì nền tảng tài chính ổn định, kiểm soát dòng tiền, khoản phải thu và bảo đảm thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, nhà thầu phụ.

Yếu tố thứ ba là đội ngũ nhân sự, gồm các lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư và cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm. Trên nền tảng con người, KTG Group tăng cường quản trị rủi ro thông qua hệ thống quản trị hiện đại và ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng, tiến độ, chi phí. Sau cùng, doanh nghiệp phát huy sức mạnh hệ sinh thái để tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

KTG Group xác định quản trị và đổi mới công nghệ là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Doanh nghiệp liên tục đầu tư hoàn thiện hệ thống quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành dự án.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ BIM xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành giúp đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, tiến độ và chi phí, góp phần tối ưu hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

Dấu ấn từ thương hiệu và tầm nhìn lãnh đạo

Những nỗ lực xây dựng năng lực doanh nghiệp đã được ghi nhận tại Asia Top Brand Awards 2026, khi KTG Group được trao danh hiệu “Thương hiệu Tín nhiệm Hàng đầu châu Á 2026 (Asia Top Brand Award 2026)”.

Đồng thời, ông Lê Văn Nam - Chủ tịch HĐQT KTG Group - được vinh danh “Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á 2026 (Asia Excellent Leader 2026)”, ghi nhận vai trò dẫn dắt và đóng góp trong xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Nam - Chủ tịch HĐQT KTG Group nhận danh hiệu “Nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á 2026 (Asia Excellent Leader 2026)”.

Hai danh hiệu không chỉ ghi nhận thành quả KTG Group đã đạt được, mà còn phản ánh năng lực nội tại của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng cạnh tranh bằng chất lượng quản trị, năng lực thực thi và khả năng đổi mới.

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Asia Top Brand Awards 2026.

Với nền tảng quản trị vững chắc, năng lực tài chính ổn định, đội ngũ nhân sự chất lượng cao cùng hệ sinh thái doanh nghiệp bổ trợ toàn diện, KTG Group tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Việc được vinh danh tại Asia Top Brand Awards 2026 là dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển của KTG Group, đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, kiến tạo công trình chất lượng và tạo dựng các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.