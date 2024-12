Kroos muốn ‘biến mất’ một thời gian

Kroos khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ mong muốn “biến mất” trong một thời gian. Trong tập podcast mới nhất của "Einfach mal Luppen", cựu ngôi sao Real Madrid chia sẻ về quyết định rời xa ánh đèn sân khấu rực rỡ để tìm kiếm một cuộc sống bình yên hơn bên gia đình.

"Tôi không muốn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hay trở thành tiêu đề trên báo chí trong những tháng tới", Kroos nói. "Bất kỳ ai biết tôi đều hiểu rằng tôi chưa bao giờ tìm kiếm sự chú ý. Tôi muốn tránh xa đời sống công chúng để tập trung vào những điều quan trọng hơn".

Chia sẻ của Kroos phản ánh rõ nét con người anh, một ngôi sao bóng đá không hứng thú với danh tiếng, dù không thể né tránh nó trong suốt sự nghiệp lẫy lừng.

Kể từ khi giải nghệ, Kroos chuyển hướng tập trung vào việc truyền đạt kinh nghiệm và huấn luyện tài năng trẻ. Anh chính thức ra mắt Học viện "Toni Kroos" tại Boadilla del Monte (Madrid, Tây Ban Nha) - nơi bản thân dành toàn bộ tâm huyết để xây dựng một môi trường đào tạo bóng đá chất lượng.

Kroos thường xuyên xuất hiện tại học viện để giám sát các buổi tập và theo dõi sự tiến bộ của các đội bóng. Học viện này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi các đội tham gia nhiều hạng mục thi đấu khác nhau trong hệ thống bóng đá Madrid, thể hiện rõ triết lý bóng đá thông minh và điềm tĩnh mà Kroos luôn đề cao.

Sau khi chinh phục mọi danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Kroos giờ đây viết tiếp di sản của mình theo một cách khác: hướng dẫn và truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ tiếp theo. Mặc dù anh tạm rời xa sự chú ý, những đóng góp của Kroos trong vai trò mới chắc chắn sẽ tiếp tục in đậm dấu ấn trong thế giới bóng đá.

Khi được hỏi liệu Kroos có trở lại với đời sống công chúng hay không, anh chỉ mỉm cười. Với cựu danh thủ người Đức, khoảng lặng này là cơ hội để tái tạo năng lượng và tập trung vào những giá trị mà bản thân thực sự trân trọng.

