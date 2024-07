Kroos hay, nhưng Rodri đẳng cấp không kém

Toni Kroos đang chơi rất hay tại VCK EURO 2024, tuy nhiên đối thủ Tây Ban Nha của tuyển Đức cũng sở hữu một "ông chủ" tuyến giữa đẳng cấp thế giới.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận tứ kết EURO 2024 giữa Đức và Tây Ban Nha hôm 4/7, Kroos dành sự ngưỡng mộ cho một cầu thủ Tây Ban Nha. Đó là tiền vệ Rodri.

"Một cầu thủ xuất sắc. Rodri như được định trước để trở thành cầu thủ của Pep Guardiola. Sự khác biệt giữa chúng tôi là Rodri đóng vai số 6 thuần túy. Còn tôi chiếm giữ những không gian khác. Nhưng tóm lại, chúng tôi có một số điểm chung", ngôi sao người Đức nói.

Rodri có giỏi không?

Kroos và Rodri thì ai giỏi hơn là chủ đề gây tranh cãi. Gần đây, HLV Pep Guardiola của Man City chia sẻ về Rodri như sau: "Ở vị trí của mình, Rodri là người giỏi nhất - cậu ấy có thể làm mọi thứ. Chất lượng chơi bóng, khả năng đọc trận đấu, tâm lý vững vàng, tinh thần sẵn sàng, Rodri sở hữu mọi thứ".

"Cậu ấy còn giỏi nhiều điều nữa... Một cầu thủ toàn diện về mặt thể chất lẫn khả năng xuất hiện ở đúng thời điểm", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Kroos và Rodric từng so tài ở cấp độ CLB mùa này.

Bình luận trên Football's Greatest, Paul Merson nói: "Rodri, một cầu thủ đáng kinh ngạc. Cậu ấy là tiền vệ cầm trịch hay nhất thế giới với đẳng cấp khác biệt phần còn lại, thậm chí chẳng có ai tiến gần được với trình độ như thế".

"Thời gian qua, chúng ta từng thấy Declan Rice và Toni Kroos hay thế nào. Nhưng với Rodri, cậu ấy ở đẳng cấp khác. Điều mà tiền vệ này làm vượt trội hơn bất kỳ ai. Cậu ấy thường tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng ở các trận đấu đỉnh cao", ông Merson phân tích thêm.

Ở trận gặp Georgia thuộc vòng 1/8 EURO 2024, Rodri sắm vai người hùng của tuyển Tây Ban Nha. Anh ghi bàn sau cú sút chìm vào góc xa để gỡ hòa, theo đó tạo ra bệ phóng cho đội nhà giành chiến thắng đậm.

Tình huống Rodri lập công đến sau cú sút bằng chân không thuận. Trước đó, pha đỡ bước một của tiền vệ 28 tuổi được ông Merson miêu tả là "phi thường".

Mùa 2023/24, Rodri từng so tài với Kroos khi Man City chạm trán Real Madrid tại tứ kết Champions League. Dù rằng "The Cityzens" nhận thất bại, nhưng nếu so về màn trình diễn cá nhân thì Rodri hoàn toàn toàn không hề bị lép vế. Thậm chí, số liệu thống kê trong cả mùa giải chỉ ra rằng Rodri vượt trội Kroos.

Cụ thể, tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện nhiều đường chuyền tịnh tiến bóng lên phía trên hơn (376), sút trúng đích nhiều hơn (22). Anh được ghi nhận có tổng cộng 157 "shot-creating actions" (hành động tấn công trực tiếp dẫn đến cú dứt điểm), 23 "goal-creating actions" (hành động tấn công trực tiếp dẫn đến bàn thắng), có 88 đường chuyền về 1/3 cuối sân đối thủ và 235 lần thu hồi bóng.

Rodri chơi bóng với sự điềm tĩnh.

Như Kroos, Rodri sắm vai ông chủ của tuyến giữa. Một thủ lĩnh chinh phục tất cả bằng nghệ thuật điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Nói vậy là bởi trước khi tuyển Tây Ban Nha tìm được bàn gỡ hòa trước Georgia ở vòng 1/8 EURO 2024, họ mất quyền kiểm soát bóng, xử lý mọi thứ một cách vội vàng để rồi đánh mất tính chính xác.

"Đôi khi 20 hoặc 30 giây nhắc với người rằng 'hãy bình tĩnh' sẽ hiệu quả hơn là tấn công", Rodri cho biết.

Khi bóng đến chân Rodri, thay vì nhanh chóng chuyền cho đồng đội, tiền vệ này giữ vài nhịp, đảo mắt nhanh xung quanh rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Đây là chính xác những gì ngôi sao 28 tuổi thực hiện để giúp Tây Ban Nha tạo ra cuộc ngược dòng trước Georgia.

Các đồng đội cũng nhìn vào ngôn ngữ cơ thể và chỉ đạo của Rodri mà đá. Dừng lại, nhìn, nghe. Nghĩ. Họ cố gắng xây dựng tính kết nối giữa các vị trí.

"Khi ấy, tôi nghĩ đó là điều mình phải làm (kêu gọi đồng đội bình tĩnh - PV). Trong khoảng 10 phút, chúng tôi mất kiểm soát. Nhưng rồi mọi chuyện ổn trở lại", Rodri nói.

Rodri là khác biệt của tuyển Tây Ban Nha

Tại VCK EURO 2024, Alvaro Morata đeo băng đội trưởng, nhưng Rodri cũng đang trên đường phát triển để trở thành thủ lĩnh mới của bóng đá Tây Ban Nha. Người khao khát thoát khỏi cái bóng của những đàn anh xuất sắc.

"Chúng tô có Rodri, một chiếc máy tính hoàn hảo", HLV Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha nêu quan điểm. "Cậu ấy quản lý mọi thứ, từ cảm xúc, khoảnh khắc, đó là sự trợ giúp tuyệt vời cho mọi người".

Đức có Kroos, Tây Ban Nha cũng sở hữu Rodri hay không kém.

Dù khẳng định được đẳng cấp, đây mới là giải đấu cấp đội tuyển quốc tế đầu tiên Rodri chơi như ông chủ ở hàng tiền vệ. Tại World Cup 2022, HLV Luis Enrique xếp tiền vệ này ở trung tâm hàng thủ. Trong khi đó, nhiệm vụ điều phối lối chơi được giao cho Sergio Busquets già nua.

Trước cuộc chạm trán với tuyển Đức tại tứ kết EURO 2024, Rodri bày tỏ sự tôn trọng cho đối thủ, nhưng không hề lo sợ. Anh khẳng định "La Roja" đến với giải để giành chiến thắng và sẵn sàng chinh phục mọi khó khăn.

Trong bất kỳ đội bóng nào cũng cần một nhân tố mang tới sự khác biệt. Người làm được điều không phải ai cũng thực hiện được. Tuyển Đức có Toni Kroos sắm vai bậc thầy chuyền bóng. Bộ não vận hành lối chơi.

Còn Tây Ban Nha, họ sở hữu Rodri, người được chính Kroos miêu tả "luôn toát lên sự xông xáo, nguồn năng lượng tích cực và không hề dễ mắc sai lầm ngay khi chịu nhiều áp lực nhất".

Lúc 23h tại Stuttgart Arena, Đức chạm trán Tây Ban Nha. Kroos so tài Rodri. Người chiến thắng chỉ có một. Vài tháng trước, Kroos ca khúc khải hoàn, nhưng lịch sử chưa bao giờ là yếu tố then chốt định đoạt một trận đấu.