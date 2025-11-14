Kịp thời ngăn nhóm học sinh ở TP.HCM hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Do xảy ra mâu thuẫn cá nhân, một nhóm khoảng 5 học sinh trên địa bàn TP.HCM đã hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm học sinh được mời về công an phường làm việc. Ảnh: CACC.

Theo thông tin từ Công an phường Đông Hưng Thuận (Công an TP.HCM), khoảng 18h ngày 13/11, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một nhóm khoảng 5 học sinh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại một trường học trên địa bàn phường.

Tổ công tác nhanh chóng có mặt, xác minh thông tin và mời các em có liên quan về trụ sở làm việc, gồm Lê Văn H. (12 tuổi), Nguyễn Văn T. (13 tuổi), Mai Văn V. (12 tuổi), Lê Mai C. (12 tuổi) và Nguyễn Văn N. (13 tuổi).

Tại công an phường, các em cho biết đang là học sinh THCS. Trong đó, 2 em (đang học lớp 8 tại trường THCS trên địa bàn) có mâu thuẫn với nhau nên hẹn gặp nhau để giải quyết.

Công an phường nhận định ở độ tuổi mới lớn, tâm lý còn bốc đồng, hiếu thắng, các em dễ nảy sinh mâu thuẫn và hành động thiếu suy nghĩ.

Rất may, vụ việc được phát hiện và ngăn chặn kịp thời nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc, góp phần phòng ngừa phát sinh mâu thuẫn giữa các bậc phụ huynh với nhau.

Hiện, công an phường Đông Hưng Thuận tiến hành tuyên truyền, phân tích và nhắc nhở các học sinh. Phụ huynh các em cũng được yêu cầu cam kết quản lý chặt chẽ, không để các em tái phạm.