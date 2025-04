Kinh doanh ngoại hối hụt hơi, MSB báo lãi tăng nhẹ trong quý I

Dù mảng ngoại hối sụt giảm mạnh, MSB vẫn ghi nhận lợi nhuận quý I tăng trưởng nhẹ nhờ duy trì đà tăng thu nhập lãi thuần và kiểm soát tốt chi phí dự phòng.

MSB báo lãi quý I tăng nhẹ so với cùng kỳ. Ảnh: MSB.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với lợi nhuận trước thuế đạt 1.631 tỷ đồng , tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn lợi nhuận (99%) đến từ ngân hàng mẹ, với đóng góp lên tới 1.611 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I của MSB đạt 1.266 tỷ đồng , tăng 6%. Đây là kết quả được đánh giá là khá tích cực trong bối cảnh một số mảng kinh doanh truyền thống đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động ngoại hối và đầu tư chứng khoán.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.504 tỷ đồng . Song song đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng mang về kết quả tích cực, tăng tới 39%, đạt 417 tỷ đồng .

Đáng chú ý, hoạt động khác của MSB ghi nhận chuyển biến mạnh mẽ khi mang về 93 tỷ đồng lợi nhuận, đảo chiều hoàn toàn so với mức lỗ 155 tỷ đồng trong quý I/2024, cũng là điểm sáng trong bức tranh tài chính quý đầu năm.

Tuy nhiên, MSB cũng đối mặt với một số khó khăn. Hoạt động kinh doanh ngoại hối sụt giảm tới 57%, chỉ còn mang về 255 tỷ đồng trong quý I. Đây là mức giảm mạnh nhất trong các mảng kinh doanh cốt lõi của ngân hàng.

Ngoài ra, hoạt động đầu tư chứng khoán cũng ghi nhận lỗ hơn 11 tỷ đồng , trái ngược với khoản lãi hơn 16 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

MSB BÁO LÃI QUÝ I CAO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY Nguồn: MSB. Nhãn Quý I/2017 Quý I/2018 Quý I/2019 Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022 Quý I/2023 Quý I/2024 Quý I/2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng -31 233 73 290 1147 1495 1526 1530 1631

Trong quý I, tổng chi phí hoạt động của MSB tăng mạnh hai chữ số lên 1.234 tỷ đồng . Tuy nhiên, ngân hàng đã kiểm soát tốt rủi ro khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 27%, còn 393 tỷ đồng . Điều này giúp ngân hàng duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của MSB đạt 314.727 tỷ đồng , giảm gần 2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng 9%, đạt 192.346 tỷ đồng . Danh mục cho vay của ngân hàng tập trung chủ yếu vào các công ty TNHH ( 48.678 tỷ đồng ) và công ty cổ phần ( 90.028 tỷ đồng ), trong khi cho vay cá nhân đạt 47.751 tỷ đồng , chiếm khoảng 25% tổng dư nợ.

MSB cũng ghi nhận sự gia tăng nhẹ trong nợ xấu. Tổng nợ xấu tại thời điểm 31/3 là 4.940 tỷ đồng , tăng 5% so với cuối năm 2024. Trong đó, nhóm nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng từ 773 tỷ lên 860 tỷ đồng , và là nhóm có tốc độ tăng mạnh nhất.

Dù vậy, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vẫn giảm nhẹ, về mức 2,57% nhờ sự gia tăng tổng dư nợ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt gần 60%.

Tiền gửi khách hàng của MSB đạt 163.035 tỷ đồng , tăng 5% so với đầu năm .

Về nhân sự, tính đến cuối quý I, ngân hàng này có 6.685 nhân viên, tăng nhẹ 7 người so với đầu năm. Tổng quỹ lương chi trả cho nhân viên là 2.590 tỷ đồng , tăng 6% so với cùng kỳ. Bình quân, mỗi nhân viên nhận được 31,74 triệu đồng/tháng tiền lương và tổng thu nhập ở mức 31,76 triệu đồng, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.